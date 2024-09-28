ممثل الأمير رغبة أميرية في تنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي

ضرورة وقف التصعيد المتزايد في المنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب



استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورج برندي على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا، وقد سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تنويع مصادر وتحويل دولة الكويت الى مركز اقتصادي واستثماري عالمي.

كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الاقتصادي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز آلية التعاون المشترك والارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين.

كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كلا من: رئيس الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومستشار مجلس إدارة مجموعة ليماك التركية فولكان بوزكير، ورئيسة مجلس إدارة مجموعة ليماك التركية ايبرو أوزدمير.

هذا، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت وزيادة فرص العمل للشباب الكويتي.

كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الاستثماري وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاهتمام بالعنصر البشري الكويتي.

كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس.

هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الصحي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر أول من أمس قادما من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.

ورافق سموه وفد رسمي ضم وزير الخارجية عبدالله اليحيا، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

وقبيل المغادرة استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد جدد سموه خلال اللقاء إدانة واستنكار الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد المتزايد في المنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب. وجدد كذلك تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.

كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

هذا، وقد حمله سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات وبحث أطر تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وساد الاجتماع أجواء ودية عكست روح التفاهم والصداقة الوثيقة في مشهد جسد تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس دينيس بيسيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.