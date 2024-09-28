ممثل الأمير رغبة أميرية في تنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ضرورة وقف التصعيد المتزايد في المنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب
استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورج برندي على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تنويع مصادر الدخل وتحويل دولة الكويت الى مركز اقتصادي واستثماري عالمي.
كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الاقتصادي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز آلية التعاون المشترك والارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كلا من: رئيس الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومستشار مجلس إدارة مجموعة ليماك التركية فولكان بوزكير، ورئيسة مجلس إدارة مجموعة ليماك التركية ايبرو أوزدمير.
هذا، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة سموه في تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت وزيادة فرص العمل للشباب الكويتي.
كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الاستثماري وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاهتمام بالعنصر البشري الكويتي.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس.
هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الصحي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر أول من أمس قادما من الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.
ورافق سموه وفد رسمي ضم وزير الخارجية عبدالله اليحيا، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
وقبيل المغادرة استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقد جدد سموه خلال اللقاء إدانة واستنكار الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد المتزايد في المنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب. وجدد كذلك تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.
كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
هذا، وقد حمله سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات وبحث أطر تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وساد الاجتماع أجواء ودية عكست روح التفاهم والصداقة الوثيقة في مشهد جسد تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.
كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس دينيس بيسيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إليه، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.
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