الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى مغادرته فورا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان حاليا إلى مغادرته فورا.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها «تهيب بكافة المواطنين الكرام الموجودين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى مغادرة أراضيها بشكل فوري».
وأضاف البيان أن «الخارجية» تجدد دعوة هؤلاء المواطنين إلى ضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:
٭ هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:
00961171171441
٭ طوارئ الوزارة:
00965159
0096522225504.
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