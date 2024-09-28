الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى مغادرته فورا

MENAFN - Al-Anbaa) دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان حاليا إلى مغادرته فورا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها «تهيب بكافة المواطنين الكرام الموجودين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى مغادرة أراضيها بشكل فوري».

وأضاف البيان أن «الخارجية» تجدد دعوة هؤلاء المواطنين إلى ضرورة التواصل عبر الأرقام التالية:

٭ هاتف الطوارئ للسفارة في بيروت:

00961171171441

٭ طوارئ الوزارة:

00965159

0096522225504.