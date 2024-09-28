دراسة حكومية لجعل الكويت بيئة سياحية جاذبة

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريعلمت «الأنباء» من مصادر أن هناك توجها حكوميا للتوسع في المشاريع الترفيهية والتراثية ذات البعد التاريخي وتطوير الجزر، خصوصا أن هذه المشاريع تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية، إذا نفذت وفق ما هو مخطط إليها بحيث تكون ذات نهج تنموي يتضمن تجارية وسكنية واستثمارية وسياحية وخدمية.

وقالت المصادر إن الجدية الحكومية تصاحبها إرادة من الوزراء المعنيين، خصوصا أن دول الجوار انتهجت هذا النهج منذ سنوات وجنت الثمار من خلال المردودات المالية والاقتصادية فضلا عن استقطاب السياح، مشيرة إلى أن هناك دراسة شاملة سيتم إعدادها لجعل الكويت بيئة سياحية جاذبة، لاسيما أن المقومات الأساسية للأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية موجودة ولكنها بحاجة إلى تفعيل وجدية.

وأوضحت المصادر أن الكويت دولة رائدة سياحيا منذ مطلع السبعينيات وتبنت باكرا برامج الترويح السياحي، علاوة على ازدهار المشهد الثقافي آنذاك فقد كان متفاعلا مع الحدث الإقليمي من خلال استضافة الأدباء العرب وإقامة الندوات والأمسيات.

وذكرت المصادر أن مشاريع عدة باتت في مرمى اهتمام الحكومة من أبرزها تطوير المباركية ومنتزه فيلكا السياحي وتطوير جزيرة بوبيان وتطوير سوق الأحمدي، بالإضافة إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير الذي يعتبر المشروع الأكثر حيوية وأهمية لدوره في خلق فرص عمل جديدة للشباب من الفئتين وجذب المستثمر الأجنبي.