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نقل الإشراف على الإحصاء والأعلى للتخطيط إلى وزير الكهرباء ومدينة الحرير إلى وزير البلدية

9/28/2024 7:12:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر المرسومان 158 و159 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كما صدر المرسوم رقم 1005 لسنة 2024 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان إلى وزير الدولة لشؤون البلدية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 158 على أن ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزيرة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 159 على أن ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم 1005 على أن ينقل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية الإشراف على جهاز تطوير مدنية الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

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