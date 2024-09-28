نقل الإشراف على الإحصاء والأعلى للتخطيط إلى وزير الكهرباء ومدينة الحرير إلى وزير البلدية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صدر المرسومان 158 و159 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى وزير
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كما صدر المرسوم رقم 1005 لسنة 2024 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان إلى وزير الدولة لشؤون البلدية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 158 على أن ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزيرة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 159 على أن ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم 1005 على أن ينقل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية الإشراف على جهاز تطوير مدنية الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
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