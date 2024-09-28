ذعر في سيدني بعد تحول مياه إلى الأخضر

MENAFN - Khaberni) خبرنيذعر سكان سيدني الأسترالية، بعد تحول لون المياه في خليج كارينينغ في ميلسون بارك، كيريبيلي إلى الأخضر.

وقالت صحيفة "ذي غارديان"، إن السكان اكتشفوا تسرب مادة خضراء إلى البحر.

وأخبر أحد السكان المحليين قناة "9News" أن الماء يشبه "المشروب الأخضر" و"المادة المشعة التي تراها في أفلام الأبطال الخارقين".

وقال المشرف آدم ديوبيري من إدارة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن لا مؤشرات على أن المادة سامة ومن المرجح أنها صبغة فلوريسين.

خرجت الصبغة من مصرف مياه الأمطار في كيريبيلي، لذلك قال ديوبيري: " هناك آلاف المناطق التي ربما دخلتها لذلك من غير المرجح أن نتمكن من تحديد المصدر، لأن هناك العديد من نقاط الوصول إلى مياه العواصف

في تلك المنطقة".





** الفلوريسين

وتابع "المهم هو أننا حددنا أنه غير سام . لا دليل على أي ضرر بحري، أو نفوق للأسماك، ولا بقع على أي من القوارب في الخليج هناك، أو حول الأرصفة أو الشاطئ".

وقال خبير المياه وأستاذ الهندسة البيئية في جامعة سيدني، ستيوارت خان، إن الفلوريسين يستخدم لتتبع للتدفق، لتحديد إذا كانت الأنابيب مثقوبة وتسرب المياه" وقال: "هذا هو استخدامه الطبيعي. من الواضح أنه في هذه الحالة أسيء استخدامه".

وقال البروفيسور خان إن الأمر قد يكون بسبب سوء الاستخدام وأن المطر قد يكون عاملاً محتملاً، وأضاف "ربما كانت موجودة هناك في نظام مياه الأمطار لبضعة أسابيع أو شيء من هذا القبيل، ورما جرفتها الأمطار عند هطولها".

