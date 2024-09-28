ذعر في سيدني بعد تحول مياه إلى الأخضر

(MENAFN
- Khaberni) خبرنيذعر سكان سيدني الأسترالية، بعد تحول لون المياه في خليج كارينينغ في ميلسون بارك، كيريبيلي إلى الأخضر.
وقالت صحيفة "ذي غارديان"، إن السكان اكتشفوا تسرب مادة خضراء إلى البحر.
وأخبر أحد السكان المحليين قناة "9News" أن الماء يشبه "المشروب الأخضر" و"المادة المشعة التي تراها في أفلام الأبطال الخارقين".
وقال المشرف آدم ديوبيري من إدارة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن لا مؤشرات على أن المادة سامة ومن المرجح أنها صبغة فلوريسين.
خرجت الصبغة من مصرف مياه الأمطار في كيريبيلي، لذلك قال ديوبيري: " هناك آلاف المناطق التي ربما دخلتها لذلك من غير المرجح أن نتمكن من تحديد المصدر، لأن هناك العديد من نقاط الوصول إلى مياه العواصف
في تلك المنطقة".
** الفلوريسين
وتابع "المهم هو أننا حددنا أنه غير سام . لا دليل على أي ضرر بحري، أو نفوق للأسماك، ولا بقع على أي من القوارب في الخليج هناك، أو حول الأرصفة أو الشاطئ".
وقال خبير المياه وأستاذ الهندسة البيئية في جامعة سيدني، ستيوارت خان، إن الفلوريسين يستخدم لتتبع للتدفق، لتحديد إذا كانت الأنابيب مثقوبة وتسرب المياه" وقال: "هذا هو استخدامه الطبيعي. من الواضح أنه في هذه الحالة أسيء استخدامه".
وقال البروفيسور خان إن الأمر قد يكون بسبب سوء الاستخدام وأن المطر قد يكون عاملاً محتملاً، وأضاف "ربما كانت موجودة هناك في نظام مياه الأمطار لبضعة أسابيع أو شيء من هذا القبيل، ورما جرفتها الأمطار عند هطولها".
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