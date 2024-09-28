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أتهم بحيازة سلاح .. فانتقم بإلقاء عبوة ناسفة في المحكمة

9/28/2024 7:09:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- انتقم عشريني أمريكي من اتهامه بحيازة السلاح بإلقاء عبوة في قاعة محكمة بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وفرض طوق أمني في محيط موقع التفجير بمدينة سانتا ماريا.

وفقاً لشبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، اعتقلت الشرطة ناثانيال ماكغواير (20 عاماً) أثناء محاولته الهروب بسيارته، التي ركنها قرب موقع تفجيره المحكمة، الأربعاء الماضي.

وفيما كان يرتدي درعاً واقياً تحت سترته، أرجع عمدة المدينة كريغ بونر هجومه على قاعة المحكمة كردة فعل على اعتقاله في وقت سابق بتهمة حيازة سلاح.

بالمقابل، استبعد ضلوعه بقضية إرهاب أو عنف سياسي قائلاً: "نعتقد أن هذه مسألة محلية تم حلها بأمان، ولا توجد مخاوف تتعلق بسلامة المجتمع".


** انتقام قبل الاعتقال

ألقي القبض على ماكغواير في يوليو (تموز) الماضي لحيازته سلاحاً بشكل غير قانوني. وكان من المقرر استدعاؤه يوم الأربعاء، وعندما دخل قاعة المحكمة واقترب من موقع الفحص الآلي، ألقى كيساً فجّر به قاعة المحكمة.

وباعتقاله، أضيفت ماكغواير تهمة جديدة وهي الشروع في القتل باستخدام المتفجرات. كما بدأ المسؤولون تحقيقاتهم للتأكد من ضلوعه بإشعال متعمد للحرائق في المنطقة خلال الفترة السابقة.

وعن صحة المصابين بالانفجار، طمأن عمدة المدينة أن 3 من أصل 5 قد تعرّضوا لحروق، لكن حالتهم مستقرة وخرجوا من المستشفى، بعد تلقيهم العلاج المناسب.

وأخلت السلطات منطقة من 5 مبان تضم شركات ومنازل ومدرسة بعد الانفجار. كما أغلقت المحكمة أبوابها، أمس الخميس، لتقدير الأضرار، بينما تستكمل الشرطة تحقيقاتها، وسيتم تقديم تمديدات لتقديم الطلبات للمتضررين من الإغلاق بسبب الانفجار.

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