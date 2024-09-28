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برشلونة يسقط برباعية في معقل أوساسونا بالدوري الإسباني

9/28/2024 7:08:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سقط فريق برشلونة لأول مرة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالخسارة أمام مضيفه أوساسونا بنتيجة 2 / 4 ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة، مساء السبت.

تقدم أوساسونا بهدفين في الشوط الأول سجلهما أنتي بوديمير وبرايان سرقسطة في الدقيقتين 18 و28.

وفي الشوط الثاني قلص برشلونة الفارق بهدف أول سجله المهاجم الشاب باو فيكتور في الدقيقة 53.

لكن الكرواتي بوديمير سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 من ركلة جزاء قبل أن يختتم أبيل بريتونس رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 85.

وقلص النجم الشاب لامين يامال الفارق بتسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 89 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبرشلونة في بطولة الدوري ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في الصدارة.

كما منح الفريق الكتالوني فرصة ثمينة لمنافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تقليص الفارق عندما يلتقيان مساء الأحد في ختام منافسات الجولة.

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ثانيا برصيد 17 نقطة يلاحقه أتلتيكو مدريد برصيد 15 نقطة في المركز الثالث.

أما أوساسونا فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة ليقفز للمركز السادس متخلفا بفارق الأهداف عن فياريال ومايوركا صاحبي المركزين الرابع والخامس.

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