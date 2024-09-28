نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية



أعلن رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين اليوم السبت إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية من بينهم مئات آلاف منذ أمس الجمعة.



من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 33 شخصا قتلوا وأصيب 195 في الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم السبت.