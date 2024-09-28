نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية
التاريخ
9/28/2024 7:08:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين اليوم السبت إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية من بينهم مئات آلاف منذ أمس الجمعة.
من جهتها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 33 شخصا قتلوا وأصيب 195 في الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم السبت.
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