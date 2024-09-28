Sunday, 29 September 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيسي يطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في لبنان وغزة

9/28/2024 7:08:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل مع لبنان في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ووحدة لبنان .

ودعا السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة.

كما أعرب الرئيس المصري عن قلقه من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرا من تصاعد الأوضاع في المنطقة إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الممارسات العدوانية.

ووجه السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان بشكل عاجل .

MENAFN28092024000110011019ID1108725833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث