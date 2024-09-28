السيسي يطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في لبنان وغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل مع لبنان في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ووحدة لبنان .
ودعا السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة.
كما أعرب الرئيس المصري عن قلقه من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرا من تصاعد الأوضاع في المنطقة إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الممارسات العدوانية.
ووجه السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان بشكل عاجل .
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