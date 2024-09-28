السيسي يطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في لبنان وغزة



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل مع لبنان في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ووحدة لبنان .

ودعا السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة.

كما أعرب الرئيس المصري عن قلقه من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرا من تصاعد الأوضاع في المنطقة إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الممارسات العدوانية.

ووجه السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان بشكل عاجل .