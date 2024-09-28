إسرائيل تطيح كافة قيادات حزب الله وتواصل قصف مقراته

دخل لبنان في حالة فوضى أمنية وسياسية واجتماعية، بعد أن اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، واستمرار قصفها الجوي لمقرات الحزب، وسط مخاوف من حرب شاملة أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أمر بتعزيز وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً اغتيال نصر الله بأنه ((إجراء عادل))، مجدداً دعمه لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وحذر نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان من أن الخطر يهدد البلاد. وبعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله أصبح الحزب بلا قيادات فعلية.

ونشرت إسرائيل صورة لكافة القادة، الذين اغتالتهم منذ أشهر على رأسهم حسن نصرالله، ومسؤول جبهة الجنوب علي كركي، وإبراهيم عقيل، قائد وحدة الرضوان، وفؤاد شكر، مسؤول عمليات الحزب الحربية، ووسام الطويل، الذي تولى قبل عقيل وحدة الرضوان، وطالب سامي عبد الله، مسؤول وحدة النصر، ومحمد ناصر، مسؤول وحدة عزيز.

وأمس، استهدفت غارة إسرائيلية عضو المجلس المركزي في الحزب، نبيل قاووق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه استخدام 80 طناً من المتفجرات في اغتيال حسن نصرالله، الذي أكدت إسرائيل رسمياً مقتله قبل حزب الله، ما يشير إلى انكشاف أمني عميق. واتجهت الأنظار، أمس، إلى القائد الجديد المحتمل للحزب، حيث تردد اسم هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي للحزب، والرجل الثاني فيه، فيما انتشرت أنباء عن تسلم نعيم قاسم القيادة مؤقتاً.