لبنان .. حرب مفتوحة وانهيار قواعد اشتباك

لم يرتبط مصير الشرق الأوسط مرة بحسم مصير رجل كما حصل عقب الغارة الزلزالية، التي شنتها إسرائيل، على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تبين أنها أسفرت عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ما أثار تساؤلات ومخاوف كبيرة حول إمكان أن تكون إسرائيل دفعت بالأمور إلى متاهة تفجير ضخم، لن تبقى رقعته محددة بلبنان، بل ربما يتجاوزه إلى المنطقة، علماً بأن حجم الغارة الإسرائيلية كان غير مسبوق، لجهة استعمال قنابل خارقة للتحصينات، زِنة القنبلة 2000 رطل، الأمر الذي أحدث زلزالاً أدى إلى تسوية 6 مبانٍ بالأرض.

ولعل الحشود الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتي تزايدت بقوة في الساعات الأخيرة، باستقدام لواءين إضافيين إلى الأولوية الموجودة هناك، لم تكن وحدها كافية لرسم معالم اندفاع إسرائيل نحو إحداث التغيير الاستراتيجي في الشرق الأوسط، كما سمته، فقامت بضربة هي، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ((البيان))، الأخطر إطلاقاً، وبهدف مزدوج: اغتيال نصرالله بقرار متخذ سلفاً، وكان ينتظر اللحظة الاستخباراتية القاتلة، وعدم التردد عن ضرب عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، مخلفاً وراءه أحياء مدمرة، ومباني حُولت لرماد، فيما رائحة البارود الخانقة في كل مكان، وذكريات الضحايا عالقة تحت الركام.

وعليه فإن ثمة إجماعاً على أن ما قبل ضربة الضاحية لن يكون مثله بعدها، لا سيما بعد اغتيال أكبر القادة في حدث مزلزل سيشكل نقطة فاصلة بين حقبة وأخرى، لبنانياً وإقليمياً، مع ما يعنيه الأمر من كون لبنان دخل مرحلة جديدة، وخطيرة حربياً، انهارت فيها كل قواعد الاشتباك والخطوط الحمراء، إذ لفّت الغارات والدخان والنار والدماء أراضيه، من الضاحية الجنوبية إلى الجنوب، وصولاً إلى البقاع، وخرجت اللعبة، التي بدأت في 8 أكتوبر من العام الماضي، وحملت اسم المساندة عن السيطرة، وتحولت حرباً شاملة ومخيفة، فكيف ستكون الصورة في الحزب وفي الداخل وفي الجوار بعد طي صفحة نصرالله؟ وهل الاغتيال بداية لموجة تصعيد لن تنتهي، أو بداية لتسوية؟

وفي الانتظار، وبعد ليلة جنونية من القصف الهستيري، والغارات التي لم تهدأ طوال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، واصلت آلة القتل الإسرائيلية، استهداف المناطق الجنوبية والبقاعية، وسط موجة نزوح كبيرة إلى مناطق في عمق البلاد، وعلى وقع البيانات المتتالية الصادرة من إسرائيل بشأن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن اغتيال عضو المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق، ومسؤول الاستخبارات فيه، حسن خليل ياسين.

استنساخ تجربة

وتزامناً مع دخول العملية التي سمتها الحكومة الإسرائيلية سهام الشمال يومها السادس على لبنان، وأدت حتى اللحظة إلى سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى ونزوح الآلاف إلى مناطق في عمق البلاد، فإن المشهد الحربي أسفر عن لبنان منكوب مجدداً بواقع دمار ودماء وتهجير في معظم مناطق الجنوب والبقاع الشمالي، وسط كابوس استنساخ تجربة غزة. أما على المقلب الآخر من الصورة فكلام عن أن إسرائيل أعلنتها حرباً من دون ضوابط، ومن دون هوادة، في ظل معادلة واضحة المعالم: إما أن يوقف حزب الله ضرب إسرائيل، وإما ستستمر إسرائيل على هذه الوتيرة من القصف، وذلك وسط توصيف للحرب الدائرة بأنها مفتوحة أو متدرجة، والتي يمكن أن يكون لها أشكال متعددة، بدءاً من توسيع الضغط الكبير لتحقيق حزام الـ10 كلم، أو ربما أكثر من ذلك. كما أن ثمة كلاماً عن مشروع إسرائيلي يقضي بتحويل لبنان إلى جبهة رئيسة، بدلاً من اعتباره جبهة إسناد.

ساعات حاسمة

ووسط السباق المحتدم بين العمليات العسكرية والتحركات الدبلوماسية، حيث لم تعد لغة النار وحدها في الميدان، إذ ثمة جهود ديبلوماسية تبذل، إقليمياً ودولياً، سعياً وراء الوصول إلى صيغة لخفض التصعيد، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان في مسار يشبه إلى حد بعيد مسارات الحرب على غزة، وعلى أن ما يحصل هو اجتياح جوي تدميري، غير مسبوق منذ حرب يوليو 2006، لمناطق آهلة، جنوباً وبقاعاً، يضرب شريط النار على امتداد القرى، في اختبار لتنفيذ الاجتياح البري، وفق سيناريو معد لتهجير سكان الجنوب، وعودة المستوطنين إلى الشمال، كما أن ثمة كلاماً عن ساعات حاسمة قد تفصل لبنان عن الحرب الواسعة، وإن كان بات أصلاً في قلب معركة بنتها إسرائيل على مراحل، إذ إن الاجتياح الجوي الإسرائيلي للبنان لا يعمل على روزنامة الأمم، ويستمر في تنفيذ غارات بلا هوادة، من بنت جبيل إلى جبيل، ويحرق قرى، جبلاً وساحلاً، ويترك بينها سيلان دم ونزوحاً.