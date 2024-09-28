عولمة الحل.. هل تنقذ غزة ولبنان معاً؟

على وقع الحصيلة المروعة لطاحونة الحرب التي انتقلت من غزة إلى بيروت، وفي ضوء الخشية من أن تشعل كرة النار حريقاً إقليمياً، تنهض مساع دبلوماسية لإخماد الحرب، وأن يجري التفاوض تحت النار على الجبهتين.

وفي خضم حملتها الجوية المستمرة على لبنان، ترسم إسرائيل مشهدية فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، محاولة كبح جماح حزب الله، توطئة لعودة آمنة لمستوطني الشمال، الذين فروا من مستوطناتهم مع بدء سهام الشمال، وفق التسمية الإسرائيلية.

ووفق مراقبين، فإن نجاح الجهود الدبلوماسية في فرملة اتجاه بوصلة الحرب نحو نقطة المواجهة الأكثر سخونة وشمولية، بحيث تتوسع دائرة النار لتطال دولاً أخرى في الإقليم، مرهون بالجغرافيا، ففي حين تصر إسرائيل على الفصل بين المسارين، يبدو حزب الله أكثر تصميماً على تفاهمات شاملة للبنان وغزة في آن. وبرأي النخب السياسية، فإن عولمة الحل قد تكون طوق النجاة لكل من غزة ولبنان، لاسيما قبل أن تغمس دول أخرى يدها في وليمة النار، فيزداد المشهد تعقيداً.

ويقول الباحث والمحلل السياسي، سليمان بشارات، إن الحل الأكثر شمولية يتضمن وقفاً لإطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان معاً، ودون ذلك، ستمضي الحرب إلى فصول أعتى وأشمل، وربما يصعب التراجع عنها، مشدداً على أن الحل مع العاصفة الأولى في الإقليم، والمقصود هنا انتقال الحرب من غزة إلى لبنان، وحصرها فيهما، سيظل متاحاً.

ويضيف: في انتظار تلمس أول خيوط الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الإقليم، فإن لبنان سيمضي على طريق غزة في مسار التفاوض تحت النار، إذ من المتوقع أن تواصل إسرائيل محاولاتها فك المسار اللبناني عن غزة، الأمر الذي يرفضه حزب الله وعليه، فدون استدارج حل بالتوازي ما بين غزة وبيروت، فإن ملعب الحرب سوف يتسع.

مناخات متناقضة

وتحت ركام الغارات في غزة ولبنان، سقطت محاولات عدة لوقف الحرب، لكن اللافت بعد اشتعال جبهة لبنان، وجود مناخات متناقضة حيال الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإسرائيل ألمحت على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، بالجنوح إلى التهدئة على جبهة لبنان، لكنها تصر على استمرار القتال على جبهة غزة، حتى تحقيق أهدافها، وإن أوشكت الحرب على إنهاء عامها الأول دون تحقيق تلك الأهداف. وهناك في الجانب الإسرائيلي من وصفوا الشق المتعلق بقطاع غزة كأنه حقل ألغام يعترض طريق الحل على الجبهة اللبنانية، إذ تصر إسرائيل على ملاحقة حزب الله وضرب معاقله واغتيال قادته، بهدف إعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم، وفي خلفيات الرفض الإسرائيلي ربط مساري غزة ولبنان عدم منح حزب الله أي فرصة لالتقاط الأنفاس أو استجماع القوى.

تهاوي فرص

ومع تهاوي فرص التسوية السياسية، يبقى جحيم الحرب على حاله في كل من غزة ولبنان، ومشاهد الدمار والضحايا والنزوح هي ذاتها، ما يعطى المواجهة منحنى أكثر شراسة، مع خشية الأطراف مجتمعة من فتح أبواب أخرى للجحيم، تحاذر المنطقة برمتها دخولها. ولم تخف أوساط سياسية مخاوفها من أن تدمر الحرب لبنان على غرار غزة، وتالياً الانزلاق نحو هاوية حرب إقليمية شاملة، ما يدفع بالأطراف الراعية للعملية السياسية كي تخف مسرعة نحو الوساطة، التي وفق مراقبين لن تخرج عن عولمة الحل، لكسر سردية الحرب.