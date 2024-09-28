نزوح واسع من الضاحية على وقع الغارات

فرت مئات العائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع غارات إسرائيلية متتالية، استهدفت معقل حزب الله وإنذارات بإخلاء مناطق عدة. وبعد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان بعض أحياء الضاحية بالإخلاء شهدت العديد من شوارع بيروت زحمة سير، في توقيت غالباً ما تكون فيه فارغة تماماً، ومظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وفي حين كان الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة متتالية أضاءت سماء الضاحية الجنوبية تجمع رجال ونساء وأطفال في ساحة الشهداء في وسط العاصمة، وكذلك على كورنيش عين المريسة، حيث افترشوا الأرض، وقد ارتسم القلق على وجوههم.

وأمضى النازحون ليلتهم بالعراء، حيث افترشوا الكورنيش البحري، والساحات القريبة من منطقة البيال. وكانت السيارات محملة بالأفرشة وحقائب أغراض النازحين، وينام أطفال في بعضها، بينما النساء والرجال يقفون إلى جانبها، أو يفترشون الأرض بمحاذاتها.

وقال رضوان مسلم وهو سوري لجأ قبل سنوات من حلب إلى حي الليلكي في الضاحية الجنوبية، إحدى المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية: «كنا في المنزل وجاءنا تبليغ بضرورة إخلاء الليلكي تمهيداً لقصفها. أخذنا الأغراض اللازمة وحقائبنا مع هوياتنا وخرجنا». وأكد الأب لستة أبناء، أكبرهم 17 عاماً وأصغرهم 3 سنوات: «لا مكان لنا نبقى فيه، والعودة للعيش في سوريا صعبة للغاية».

وقرب منطقة الزيتونة باي، يستظل رجل ستيني بمبنى فندق، حيث وصل إلى المنطقة، ولم يرافقه أحد. وقال: إنه استقل حافلة نقل عام باتجاه طريق صيدا القديمة، وسار قليلاً قبل أن يقلّه نازح أيضاً بسيارته. وأردف: «فرضت إسرائيل علينا حرباً مفاجئة. عائلتي باتت في مكان آمن، لكنني كنت رافضاً للخروج من منزلي». ويفكر الرجل بـ«تفاصيل صغيرة»، حسب قوله، مثل: «الخجل من تكرار الطلب من موظفي الفندق أو المطاعم المحاذية السماح بدخول حماماتها»، وهي واحدة من تفاصيل يفكر بها النازحون الذين يصفون أنفسهم بـ«ناجين من الموت بالضاحية».

إلى ذلك، فر أكثر من 50 ألف شخص إلى سوريا، التي تعاني من الحرب الأهلية، نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة في لبنان وفقا للأمم المتحدة.وأعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو جراندي، على منصة إكس، أمس، أن جهود الإغاثة جارية بالتنسيق مع الحكومتين لمساعدة جميع المحتاجين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 200 ألف شخص نازحين داخليا في لبنان. ووفقاً لمعلومات الحكومة، يعيش حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري وغيرهم من السوريين الذين ليسوا لاجئين حاليا في لبنان.