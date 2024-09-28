جناح ألمانيا في «ويتيكس» يستقطب 20 شركة رائدة

يحتضن جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في الدورة السادسة والعشرين من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس))، نحو 20 شركة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة ومعالجة المياه.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ((ويتيكس)) سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. ويقام ((ويتيكس)) هذا العام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض على 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ((ويتيكس)): ((يسهم ((ويتيكس)) في توسيع الآفاق الرحبة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويدعم المعرض توجهات البلدين الصديقين التي تولي أهمية بالغة للابتكار وقطاعات المستقبل والقطاعات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام، وإحداث تغير إيجابي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل محايد للكربون، ويدعم جهود العمل المناخي وانتقال الطاقة)).

من جهته، قال الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: ((مع تزايد وضوح تداعيات التغير المناخي في جميع أنحاء العالم، من المهم جداً، ليس فقط بالنسبة للحكومات، ولكن أيضاً للشركات أن تسعى لإيجاد حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي. وفي هذا الصدد، تحتل موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة مركز الصدارة. أنا سعيد للغاية لأن الشركات الألمانية رائدة في هذه المجالات. ونتطلع إلى مشاركة عدد متزايد من العارضين الألمان لإبراز تقنيات رائدة ومتطورة في معرض ((ويتيكس)) 2024)).

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا أكثر من 29.3 مليار درهم إماراتي (8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022. وأسهم موقع دبي الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل بين الشركات الألمانية، حيث توفر الإمارة وصولاً سهلاً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في ألمانيا وأوروبا التي ترغب في توسيع نطاق حضورها عالمياً.