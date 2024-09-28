«ويتيكس» 2024 يعزز التعاون الفعّال لمواجهة أزمة المياه العالمية

تشهد الدورة 26 من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المياه أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة لدعم أمن واستدامة المياه.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. وتقام الدورة 26 من المعرض في الفترة من 1 - 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): ((باعتباره منصة عالمية تجمع الشركات والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، ويسهم ((ويتيكس)) بفاعلية في مواجهة أزمة المياه العالمية والمخاطر المتعلقة بالمياه، والتي تعتبر أحد أهم التبعات الناجمة عن التغير المناخي.

ويؤثر التغير المناخي على مياه العالم بطرق معقدة، ابتداءً من الظواهر الجوية المتطرفة مثل أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة إلى انكماش الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات والجفاف وغيرها.

ويدعم المعرض تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050)).

حلول مستدامة

قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لحلول المياه المستدامة: ((يوفر ويتيكس منصة مثالية لمناقشة الحلول المستدامة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات الموارد المائية. نفخر في الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة بصفتنا الراعي التيتانيوم لمعرض ويتيكس 2024 بالمشاركة في هذا الحدث العالمي لاستعراض حلولنا المبتكرة في إعادة تدوير المياه، بما ينسجم مع التزامنا بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع من خلال مشاركتنا للتعاون الفعال مع شركائنا، وتبادل المعارف والخبرات مع رواد القطاع، إلى جانب استكشاف الحلول التي تمكّن الاقتصاد الدائري)).

وقال ربيع دميان، مدير عام المبيعات في شركة اترنيت الخليج الصناعية: ((نحن فخورون بكوننا شريكاً استراتيجياً في معرض ويتيكس 2024.

يوفر هذا الحدث منصة مثالية لعرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الأنابيب المركبة ومناقشة الاتجاهات المتطورة في توفير الطاقة والمياه والهيدروجين والموارد الطبيعية الأخرى.

إن الأنابيب والوصلات المركبة المستدامة لدينا تُصنع بكل فخر في دولة الإمارات، ونحن ممتنون للعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم حلول المياه والطاقة التي تساهم في بناء مستقبل مستدام للجميع)).

من جهته، قال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا بومب: ((نفخر في تريليوم فلو تكنولوجي برعاية معرض ((ويتيكس)) على مدار أكثر من خمس سنوات، من خلال علامتنا التجارية ((مضخات تيرموميكانيكا- تيرموميكانيكا بومب))، والتي تخدم أسواق المياه والطاقة العالمية.

ويوفر ((ويتيكس)) فرصة فريدة لعرض منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة في التحكم بالتدفق أمام جمهور المعرض العريض بالإمارات)).

وقال مارك ستيفنسون، المدير العام لشركة تورشيما سيرفيس سولوشنز: ((لطالما كانت شركتنا لحلول الخدمات شريكاً طويل المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهذا سيكون عامنا الثامن على التوالي كراعٍ ذهبي في معرض ويتيكس. فمن خلال شراكتنا الطويلة، نواصل دعم هيئة كهرباء ومياه دبي في جميع أنشطة ما بعد البيع الخاصة بالمضخات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والثقة والنزاهة والنهج التعاوني، ونتطلع إلى استدامة العمل مع الهيئة على المشروعات القادمة)).

جناح إيطاليا

قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: ((خلال المعرض الذي يستمر 3 أيام، يمكن للزوار لقاء الشركات المصنّعة ومزودي الخدمات الإيطاليين الذين يقدمون حلولاً متقدمة في مجالات الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، أنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة)).

تطبيق ذكي

تقدم مجموعة ((تروفاي آند كوفان)) منتجاتها التي تمتاز بانخفاض بصمتها الكربونية ومنها حلها الذكي ((بريدِكتيف فلو بوكس)) الذي يتيح مراقبة استخدام المياه واكتشاف التسربات في الوقت الحقيقي عبر تطبيق ذكي مخصص، كما تستعرض منتجها ((فلوفيا بريدِكتيف فلو بوكس)) المتخصص في إدارة المياه الذكية.

وقال فريدريك مارشان، مدير تطوير الأعمال في المجموعة: ((تأسست مجموعة تروفاي آند كوفان في عام 1881، وكانت نشطة في منطقة الخليج منذ أوائل السبعينيات.

ومنذ نشأتنا، حرصنا على تقديم الدعم المستمر لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه، مع المساهمة في الاستخدام الأمثل والحفاظ عليها عالمياً، وخاصة في منطقة الخليج ودولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا في ويتيكس التزامنا بدعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامة، وتقديم حلول متقدمة لأهم مشاريع البنية التحتية والمياه في المنطقة)).

وأشار وين واي، المدير العام لشركة يوندا إتش آند إتش المحدودة للتقنية (تيانجين) بأن الشركة تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات تصنيع فلاتر المياه بالصين، وقد حصلت على شهادة المؤسسة الوطنية للنظافة الصحية (NSF)، كما تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 30 % في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وخلال مشاركتها في ((ويتيكس))، تستعرض الشركة العديد من منتجاتها المبتكرة، والمعتمدة من قبل مؤسسات معترف بها دولياً مثل المؤسسة الوطنية للنظافة الصحية (NSF)، ورابطة جودة المياه (WQA)، والرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكا (IAPMO)، وهيئة الفحص الفني الألمانية TÜV. وتصدّر الشركة منتجاتها إلى العديد من الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وآسيا.

وبالإضافة إلى فلاتر المياه، تصنّع الشركة أجهزة تنظيف المسابح الروبوتية المتقدمة، وآلات صنع الثلج، وأجهزة صنع الصودا.

إننا نشارك بانتظام في معرض ((ويتيكس)) منذ 10 سنوات، بسبب التوسع الكبير لعلامتنا التجارية وفي إطار تعزيز خطتنا التسويقية. وتتماشى مشاركتنا في ((ويتيكس)) مع مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المتعلقة بالاستدامة، وخصائص التقنيات الصديقة للبيئة الخاصة بجودة المياه والتي تستخدم مقاييس بديلة وأدوات تعلّم الآلة. ويوفر المعرض فرصة مثالية لعرض منتجاتنا وخدماتنا التي تلبي المعايير الأوروبية والأمريكية الصارمة، ونتطلع قدماً إلى التواصل مع قادة القطاع خلال ((ويتيكس))، ومشاركة خبراتنا، واستكشاف فرص جديدة في السوق العالمي لتنقية المياه.

من جهته، قال ليو شينغ، مدير التسويق الدولي لمجموعة تشنغدو مييفوت للصناعات البيئية المحدودة إن المجموعة تأسست عام 1999 مدفوعة برؤية هادفة إلى ((تنقية كل قطرة ماء)).

وسنستعرض خلال معرض ويتيكس 2024 أحدث تقنياتنا الرائدة في مجالات مكافحة تلوث المياه وتحسين استغلال الموارد، إلى جانب خدماتنا الشاملة ابتداءً من البحوث والتطوير الفني وتصنيع المعدات الأساسية إلى العمليات التشغيلية المتعلقة بالاستشارات والتصميم وهندسة التشييد والبناء والاستثمار. وتعد الشركة إحدى الشركات المتخصصة والرائدة، وشركة وطنية نموذجية في التصنيع الذي يركز على الخدمات.

ونجحت الشركة في قيادة الابتكار في القطاع من خلال تقنيات متقدمة مثل البكتيريا البيولوجية عالية الكفاءة، وتقنية الأغشية الخاصة، ومحطات ((مكعب روبيك)) مسبقة الصنع لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتهدف مشاركتنا في معرض ((ويتيكس)) 2024، إلى تسليط الضوء على إمكانياتنا الواسعة في أربعة قطاعات رئيسية: بحوث تقنية الأغشية الخاصة (المرشحات) وإنتاجها ومبيعاتها، ومعالجة مياه الصرف في القطاع الصناعي، ومعالجة مياه الصرف في قطاع البلديات، والحدائق والمتنزهات الصناعية الخضراء.

ويوفر ((ويتيكس)) منصة مثالية لعرض إنجازاتنا ومنتجاتنا، ومن بينها أكثر من 30 مشروعاً بحثياً وطنياً وأكثر من 300 ملكية فكرية مستقلة، بالإضافة إلى استكشاف فرص السوق الجديدة في دبي.

وتعكس تقنياتنا وحلولنا المبتكرة، مثل عمليات (Bi-CWO) و(3C-BACT) للتعزيز الحيوي الذكي، التزامنا بالاستدامة البيئية والريادة التكنولوجية في معالجة المياه. ونحن فخورون بالمشاركة في معرض ويتيكس.

وقالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): ((يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي. مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، يمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستساهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته)).

وتستعرض شركة ((دبليو إي جي)) أحدث منتجاتها من المحركات الكهربائية، والمحركات التي تتحكم في سرعة المحركات الكهربائية من خلال تغيير التردد والجهد وصناديق التروس.

وقال رافاييل تورانو، المدير العام لشركة ((دبليو إي جي)): ((تؤدي الأنظمة والأجهزة التي تعتمد على المحركات الكهربائية، مثل المضخات، دوراً أساسياً في تطبيقات المياه، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

ولهذا يعتبر رفع كفاءة وموثوقية هذه الأنظمة أمراً ضرورياً لدفع في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في استهلاك المياه مثل الشرق الأوسط. يتصدى جيلنا الجديد من المحركات ومحركات التحكم لهذا التحدي من خلال الارتقاء بكفاءة الطاقة والموثوقية)).

وقال راؤول أنطوان من شركة ((سوتراد ووتر Sotrad Water)): ((نحن متخصصون في تصميم وتصنيع حلول مياه الشرب لسكان المناطق النائية في البلدان الناشئة، مما يضمن حصول الأشخاص الأكثر احتياجاً على الدعم المستدام. وباعتبارها مركزاً عالمياً، فقد وفرت لنا دبي منصة مثالية لإجراء اتصالات قيّمة مع الشركاء الفنيين وهياكل التمويل والعملاء المحتملين)).

تقليل الأثر البيئي

وتقدم شركة ((سيركيولار ماتيريالز)) حلولها المستدامة لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن القطاع الصناعي، والتي تمتاز باستعادة نحو 99 % من أيونات المعادن المذابة من مياه الصرف الصناعي، وتقليل الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، وتحويل النفايات إلى موارد قيّمة.

وتلقي شركة ((أكواداتا إلكترونيك)) الضوء على الأجهزة والبرمجيات والميكانيكا التي دأبت على تصميمها وتصنيعها على مدار أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال أدوات قياس الهيدرولوجيا (علم المياه) والهيدرولوجيا الجيولوجية والأرصاد الجوية. أما شركة ((يوانفاركيميكال))، فتستعرض تقنية الفصل متعدد الأطوار في درجات حرارة وضغط منخفضة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن القطاع الصناعي ذات التركيز العضوي العالي، والمحتوى الملحي المرتفع.

وتمتاز التقنية بانخفاض تكلفة عملياتها التشغيلية. وتعرض شركة ((بن موسى ودالي المحدودة))، الرائدة في حلول المياه وتوريد المعدات، باقة من أبرز منتجاتها المتنوعة، ابتداءً من مضخات المياه المتطورة، وصولاً إلى أنظمة إدارة المياه ومعالجة المياه والترشيح الحديثة، وتقنيات كشف تسريب المياه والغاز.

من جهتها، تقدم شركة ((إنوبيت- Innobit)) الرائدة في المواد العازلة، مجموعتها ((آي كوت إم تي- iKote MT))، التي تشتمل على سلسلة من المواد العازلة الهجينة المصنوعة من اليوريثين.

وقال جايانتا مازومدار، مدير تسويق أول في ((إنوبيت)): تشكل مجموعة آي كوت إم تي منتجاً مبتكراً وثورياً في قطاع المواد العازلة، حيث يمكن تطبيقها مباشرة على الأسطح الرطبة أو المبتلة، مما يلغي الحاجة إلى إزالة المواد القديمة. وتتيح هذه الميزة تطبيق المادة العازلة مباشرة فوق الأغشية أو البلاط الموجود، وتبسيط عمليات الإصلاح وتقليل التكاليف، والحصول في النتيجة على أسطح بنفس جودة الأسطح الجديدة.

وتسلط شركة فاينوتكس المتخصصة في تصنيع الكيماويات المتقدمة لتطوير تقنيات معالجة المياه، الضوء على مجموعتها دكويست Diquest من مثبطات التكلس، المصممة لتحسين كفاءة أنظمة التبريد من خلال منع ترسبات التكلس.

وتطلق شركة إي إم تي خلال ((ويتيكس)) 2024 نظامها ((أكوافوي)) لتحويل مياه الشرب إلى مياه هيدروجينية بطريقة مستدامة، والذي يمكن تركيبه في أنظمة وتقنيات تنقية المياه الحالية، مثل نظام التناضح العكسي، المركبة في المباني لتحويل مياه الشرب إلى مياه أكثر صحية وغنية بالهيدروجين ومضادات الأكسدة.

وتقدم شركة كالتك إنرجي حلولها لتبريد أو تسخين المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة ومنها مبرد خزان المياه ((كالتيك)) الذي يعتمد على الطاقة الشمسية، وبطاريات صنامب- Sunamp الحرارية منخفضة الكربون المتطورة والتي يمكن دمجها بسلاسة مع مصادر الطاقة المتجددة، لتوفير مياه ساخنة على الفور.

أما شركة إيرزن AERZEN الرائدة عالمياً في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، فتقدم حلولاً فعّالة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية، تمتاز توفير تكاليف الطاقة، إلى جانب حلولها المبتكرة لأنظمة الضواغط. وتعرض شركة ((أونات بهافي ستيلز برايفت ليمتد))، منتجاتها المتخصصة في تخزين المواد السائلة والصلبة، مثل خزانات المياه وصوامع الحبوب.

مشاريع الهيئة

تبرز منصات هيئة كهرباء ومياه دبي في ((ويتيكس)) باقة من المشاريع في مجال المياه، ومنها مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم.