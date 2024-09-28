جامعة ساليرنو الإيطالية تحتفي بجهود الإمارات الإنسانية خلال «كوفيد 19»

كرّمت جامعة ساليرنو الطبية الإيطالية العريقة، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ((رئيس دائرة الصحة - أبوظبي السابق))، بجائزة الجامعة الطبية الساليرنية، وذلك بحضور عبدالله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا.

يأتي هذا التكريم في إطار احتفاء الجامعة بالجهود الإنسانية الرائدة التي بذلتها الإمارات خلال أزمة ((كوفيد 19))، والتزامها بقيم التضامن الإنساني والتعاون الدولي عبر تقديم المساعدات الطبية واللوجستية للشعوب المتضررة من الجائحة، وإثباتها أنها شريك عالمي يعتمد عليه في مواجهة الأزمات العالمية.

وشمل التكريم الذي أقيم تحت رعاية سيرجيو ماتاريلا، رئيس إيطاليا، واحتضنته للمرة الأولى قاعة الملكة ريجينا التاريخية في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما، كلاً من عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العالمية القابضة، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42).

نموذج ملهم

وبهذه المناسبة ألقى معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، كلمة في الحفل الذي نظمته جامعة ساليرنو ضمن فعاليات ((أيام الجامعة الطبية)) وحضره البروفيسور بيو فيسينانزا، رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس فيها، ونواب من البرلمان الإيطالي، ونخبة من العلماء والباحثين، وبمشاركة وسائل الإعلام الدولية والمحلية في إيطاليا، حيث نقل معاليه في بداية كلمته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب دولة الإمارات.

وقال معاليه: ((إن من يستحق هذه الجائزة وهذا التكريم، هو الداعم الأول لنا جميعاً ومذلل العقبات، وملبي المستحيلات، والمتابع لكافة التفاصيل مهما صغرت، والمشكلات مهما كبرت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان)). ووجه معاليه التحية إلى أبطال خط الدفاع الأول قائلاً: ((ولا أنسى أيضاً الجنود المجهولين من خط الدفاع الأول، وكذلك المتطوعون الذين قدموا نموذجاً ملهماً في التفاني والعمل الدؤوب لإنقاذ حياة المرضى في أصعب الظروف، وجسدوا أسمى معاني التضحية والعطاء، وهم أحق بالتقدير والامتنان)).

وأكد معاليه أن تكريمه من قبل مدرسة ساليرنو الإيطالية الطبية العريقة، تكريم في جوهره لعطاءات دولة الإمارات أثناء جائحة كورونا ولأبناء الإمارات على تضحياتهم، منوهاً بأن الجائزة ترمز إلى قيم التفاهم والتعاون الدولي والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين الأديان والمجتمعات لنشر ثقافة البناء والسلام وهي القيم التي تدعو وتبشر بها الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن ما تحقق على أرض الإمارات هو معجزة بكل المقاييس بعد أن اتبعت كل الجهات المعنية بمكافحة الوباء توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالالتزام بالمساواة في علاج ضحايا الوباء، حيث اعتبر سموه كافة المقيمين على أرض الإمارات مشمولين برعايته الكريمة، لافتاً معاليه إلى أن مقولة سموه الشهيرة ((لا تشيلون هم)) شكلت ركيزة النجاح في مواجهة تحديات كورونا والتغلب عليها. وأوضح معاليه أن الإمارات التي لا تعرف المستحيل، نجحت بامتياز في تحدي الوباء بفضل تكاتف أبنائها وتضحياتهم.

وأشار معاليه إلى أن أكبر تحدٍ واجه فريق العمل الطبي كان وجود أكثر من 200 جنسية بالدولة، بخلفيات متعددة ومتباينة، ولكن ثقتهم في الإمارات سهلت توعيتهم، وجعلتهم يتفهمون كل الإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء.

وتابع: الأكثر من هذا أن الإمارات المعطاءة والتي تعتبر بحق عاصمة العالم الإنسانية كان لها النصيب الأكبر في المبادرات الإنسانية، وشكلت مساعداتها أكثر من 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة.

وأوضح معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن الجائزة وسام لكل الجنود المجهولين والمعلومين في الإمارات والعالم، الذين لم يبخلوا بالوقت والجهد والروح لمواجهة الوباء، مشيداً بإسهام الإمارات الفعال عالمياً في مكافحة الوباء، مؤكداً أن الروح الإنسانية والمبادرة في مساعدة المحتاجين والمتضررين في العالم تشكل توجهاً استراتيجياً في سياسات الإمارات بلد المحبة والخير والعطاء.

بدوره، أكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الإمارات، قدمت نموذجاً يحتذى به في التصدي للجائحة، وضربت مثالاً في كيفية استيعابها والحد من مخاطرها، وذلك بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، التي منحت الأولوية القصوى لسلامة جميع السكان، مواطنين ومقيمين، وأمرت بتوفير كل ما يحفظ للناس صحتهم وحياتهم، فكانت الإمارات من الدول السباقة في توفير اللقاحات، كما كانت من أولى الدول وأسرعها في التعافي من الجائحة.

وقال: ((إن جائحة كوفيد 19، كانت اختباراً صعباً، نجحت دبي وتفوقت في اجتيازه، بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)).

وأضاف الكتبي: ((في ظل هذه الرعاية الكريمة والأولوية المتقدمة والاهتمام البالغ بصحة الناس وحياتهم، أصبح القطاع الصحي في دبي واحداً من أهم القطاعات الصحية وأكثرها تطوراً في العالم، وقد بدا ذلك جلياً خلال مواجهة جائحة ((كوفيد 19))، حيث ظهرت قدرة دبي في البنى التحتية والتقنية والتجهيزات فائقة المستوى،والمنشآت الصحية عالية الجاهزية، إلى جانب المخزون الاستراتيجي من الأدوية واللقاحات، وقبل ذلك الكفاءات والخبرات الطبية التي تعاملت مع الجائحة وفق أفضل البروتوكولات عالمياً)).

إلى ذلك، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العالمية القابضة ((IHC)): ((إنه لشرف كبير أن نحظى بالتكريم من جائزة جامعة ساليرنو خلال اليوم العلمي الإيطالي-الإماراتي في روما، وهذه الجائزة لا تسلط الضوء فقط على مساهمات شركة IHC في قطاع الرعاية الصحية، بل تعكس أيضاً رحلة بدأت بتأسيس بنية تحتية وأنظمة حيوية للرعاية الصحية، سواء في الإمارات أو في عدد من الدول الأخرى، لتحسين إدارة مخاطر الأوبئة)).

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله راوح، الرئيس الفخري لمدرسة ساليرنو، نائب رئيس جامعة لوديس بسويسرا، واستشاري جراحة القلب في لندن، أن النزعة الخيرية والعطاء والتضحية والإيثار هي الخيط الرفيع الذي يربط بين الإمارات عاصمة الإنسانية في العالم والمساهم الأكبر في المبادرات الدولية، و((ساليرنو)) أقدم جامعة طبية في أوروبا.