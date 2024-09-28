«إسعاف دبي» تنجز المرحلة الأولى من مشروع «تحسين جودة الإنعاش»

انتهت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الابتكاري بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية (AHA) لتحسين جودة الإنعاش، الذي تضمّن توزيع أجهزة محاكاة ذكية في المحطات الإسعافية بهدف تعزيز كفاءة التدريب من خلال التقنيات المتقدمة، وتوسيع نطاق التعلم لضمان استمرارية التطوير المهني وتقييم أداء المسعفين، فضلاً عن تسريع عملية منح التراخيص.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار، إن المؤسسة حققت إنجازات ملموسة في المرحلة الأولى من إطلاق المشروع، من خلال تسجيل 898 مسعفاً في النظام، وأنجز 718 مسعفاً المهمة التدريبية بنجاح، ما يعكس نسبة إنجاز بلغت 80 % ما أسهم في تعزيز مهارات فرق الإسعاف ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة بفعالية وكفاءة.

وأكد جلفار أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر لمواكبة توجهات ورؤية حكومة دبي الطموحة في الابتكار والريادة والاستدامة وجودة الحياة في المجالات الطبية، مشيراً إلى أن تطبيق مشروع تحسين جودة الإنعاش والذي يعد إحدى مبادرات خطة دبي 2033 لدعم عمليات التحول الذكي والرقمي في المؤسسة وتعزيز جودة خدماتها وتطوير مهارات كوادرها الوطنية باستخدام الأجهزة والتقنيات الذكية في مجال التدريب والتطوير المهني في الطب الطارئ للكوادر الطبية.

ولفتت الدكتورة سهيلة حسين قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر إلى ((أن البرامج المهنية التخصصية والمركزة في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، تعد من البرامج المهمة والرئيسية لتحسين جودة عمليات الإنعاش وزيادة فرص النجاة في مرحلة ما قبل المستشفى))، مشيرة إلى أن البرنامج سيوفر تدريباً مستمراً بطريقة سهلة وسلسة، ويتيح التعلم في أي وقت وفي عدة محطات في إمارة دبي.

كما سيتضمن تقييم مهارات ومعارف المنتسبين إليه وتقييم الأداء خلال عملية التدريب. مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. وأكدت الدكتورة سهيلة أن ((المشروع يعكس التزام المؤسسة بتطوير مهارات مواردها البشرية وحرصها على تقديم خدمات إسعافية متقدمة تسهم في جودة وسعادة الحياة لمجتمع دبي)).

من ناحية أخرى، تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال بيوم القلب العالمي الذي يصادف اليوم، 29 من سبتمبر من كل عام، والذي يعتبر فرصة لتسليط الضوء على أهمية العناية بصحة القلب ورفع وعي أفراد المجتمع حول سبل الوقاية من أمراض القلب، وأهمية تبني أنماط الحياة الصحية التي تحميهم من هذا المرض.

ولفت الدكتور رامي حرب استشاري أمراض القلب أن مرض القلب هو وصف لمجموعة من الحالات المَرضية التي تصيب القلب وتشمل أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي، وعدم انتظام ضربات القلب (اضطرابات النظم القلبية)، ومشاكل في القلب منذ الولادة (عيوب خِلقية في القلب)، واعتلال عضلة القلب، ومرض صمام القلب، وغير ذلك من الأمراض.

وبخلاف بعض الأسباب الوراثية التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تلعب أنماط الحياة دوراً حاسماً في التعرض لهذه الأمراض، إذ يزيد التدخين أولاً من مخاطر أمراض عديدة من بينها أمراض القلب، لما له من أثر كبير على زيادة حدة الالتهابات في الجسم وتعريض الجسم لعدد هائل من المركبات السامة، وتسببه بتصلب الشرايين، وتسارع دقات القلب، وتأثيره الكبير على مختلف العمليات الحيوية في الجسم والجهاز العصبي، في حين تسهم الأنماط الغذائية السيئة وقلة ممارسة الرياضة في زيادة فرص الإصابة بهذه الأمراض، خصوصاً عند ارتفاع الكولسترول والشحوم الثلاثية، وانخفاض مرونة الشرايين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد فرج أخصائي أمراض القلب بأنه يُمكن لمرض السكري أن يُؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم ومستوى ضغط الدم كذلك، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وإضافة لذلك، قد يتسبّب الارتفاع في مستويات السكر في الدم بالإضرار بجُدران الشرايين ما يجعل من السهل على الدهون التجمّع داخلها وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. وأشار الدكتور وليد إلى أن المريض قد يحتاج المريض إلى أدوية للسيطرة على أعراض أمراض القلب ومنع المضاعفات يعتمد نوع الدواء المستخدم على نوع مرض القلب.

ولفت الدكتور وليد إذا لم تكن الأدوية كافية، فقد يستخدم مقدم الرعاية الصحية إجراءات أو عمليات جراحية معينة لعلاج مرض القلب والأوعية الدموية ومن هذه الأساليب القسطرة القلبية، والدعامات، والجراحة التحويلية، ولكل منها فوائد تختلف وفقاً للحالة الصحية، حيث تلعب القسطرة القلبية دور تشخيصي وعلاجي، إذ تُستخدم لتشخيص أمراض الشرايين التاجية عن طريق تصوير الأوعية الدموية ومعرفة مدى تضيق أو انسداد الشرايين، إلى جانب كونها إجراء غير جراحي، حيث يتم إدخال أنبوب دقيق عبر شريان في الفخذ أو الذراع، مما يقلل من الألم وفترة التعافي مقارنة بالجراحة، فضلاً عن قدرتها على إصلاح الشرايين، لاسيما وأنه يمكن استخدامها لفتح الشرايين الضيقة أو المسدودة باستخدام بالون لتوسيعها أو تركيب دعامة.

بدوره، أشار الدكتور فراس بدر رئيس قسم قصور وزراعة القلب بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية إلى أنه يجري حالياً البحث في إمكانية العلاج الجيني كوسيلة محتملة لعلاج أنواع معينة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مع التركيز بشكل خاص على الحالات الوراثية ومن الجدير بالذكر أن تشوهات مختلفة في القلب يمكن أن تسبب قصور القلب التدريجي أو حتى الموت المفاجئ، والذي يمكن أن يحدث في أي عمر.

يذكر أن النتائج الأولية في أعداد صغيرة من الناس تبدو واعدة.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات الكبيرة المتعلقة بتطوير وتقديم العلاج الجيني لأمراض القلب، إذ يستخدم الباحثون تحرير الجينات لتطوير علاجات جديدة. ولذلك، تُجرى حالياً تجارب سريرية على أشخاص يعانون من ثلاث حالات وراثية: ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل غير طبيعي؛ اعتلال عضلة القلب الضخامي؛ وشكل من أشكال قصور القلب الناتج عن رواسب الأميلويد.