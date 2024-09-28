خالد بن محمد يعزي في وفاة السيد موسى الهاشمي

قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتقبل تعازي سموّه، السيد عبدالله السيد محمد الهاشمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وكل من أحمد، وعبدالرحيم، ومحمد، ويونس، وخالد، أبناء الفقيد، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.