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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي في استخبارات حزب الله حسن خليل ياسين

9/28/2024 3:07:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على المسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله اللبناني، حسن خليل ياسين، في الغارة على الضاحية الجنوبية
لبيروت.

وقال الجيش في بيان: «قضت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت على حسن خليل ياسين المسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله».
وتابع أن ياسين «ترأس المديرية المسؤولة عن تجريم أهداف عسكرية ومدنية على خط التماس وفي عمق إسرائيل».
وأضاف البيان «أن ياسين تعاون في إطار مهام منصبه بشكل وثيق مع جميع وحدات النيران في حزب الله، وتورط بشكل شخصي في الإشراف على مخططات إرهابية تم تطبيقها منذ مطلع الحرب في مواجهة مدنيين وجنود إسرائيليين وخطط لتنفيذ مزيد من العمليات في الأيام المقبلة».
وتأتي هذه الغارة بعد هجوم يوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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