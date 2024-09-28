الجيش الإسرائيلي يعلن قتل القيادي في استخبارات حزب الله حسن خليل ياسين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على المسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله اللبناني، حسن خليل ياسين، في الغارة على الضاحية الجنوبية
لبيروت.
وقال الجيش في بيان: «قضت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت على حسن خليل ياسين المسؤول في ركن الاستخبارات في حزب الله».
وتابع أن ياسين «ترأس المديرية المسؤولة عن تجريم أهداف عسكرية ومدنية على خط التماس وفي عمق إسرائيل».
وأضاف البيان «أن ياسين تعاون في إطار مهام منصبه بشكل وثيق مع جميع وحدات النيران في حزب الله، وتورط بشكل شخصي في الإشراف على مخططات إرهابية تم تطبيقها منذ مطلع الحرب في مواجهة مدنيين وجنود إسرائيليين وخطط لتنفيذ مزيد من العمليات في الأيام المقبلة».
وتأتي هذه الغارة بعد هجوم يوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
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