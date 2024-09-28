إسرائيل تشن غارة جوية قرب مطار رفيق الحريري في بيروت

إسرائيل تشن غارة جوية قرب مطار رفيق الحريري في بيروت
التاريخ
9/28/2024 3:07:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية قرب مطار رفيق الحريري الدولي
في
بيروت.
MENAFN28092024000130011022ID1108725730
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