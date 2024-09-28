مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي

أصبح فريق مانشستر سيتي مهددا بفقدان صدارة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل 1 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السادسة من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوسكو جفارديول في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول وأستون فيلا، وثلاث نقاط أمام أرسنال.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون غدا الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز مقابل الفوز في أربع مباريات، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على منطقة وسط الملعب من أجل اتخاذها كقاعدة لشن الهجمات وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء المحاولات الخطيرة على المرميين في الدقائق الأولى من اللقاء.

وبمرور الوقت بدأ فريق نيوكاسل في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى مانشستر سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين لكنهما فشلا في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت، تخلى فريق مانشستر سيتي عن حذره الدفاعي وبدأ مبادلة نيوكاسل للهجمات، ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر ليظل اللعب منحصرا في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35، والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عندما مرر جاك جريليش الكرة إلى جوسكو جفارديول داخل منطقة جزاء نيوكاسل ليسدد كرة أرضية متقنة لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف، بادل فريق نيوكاسل الهجمات لمانشستر سيتي لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد نيك بوب، حارس نيوكاسل، ان يتسبب في أن دخول مرماه الهدف الثاني، في الدقيقة 40، عندما خرج من منطقة الجزاء ليمرر الكرة لكنه أوصلها بالخطأ إلى إلكاي جويندوجان، لاعب مانشستر سيتي، الذي انطلق بالكرة ثم سددها باتجاه المرمى ولكن بوب عاد سريعا وتصدى للكرة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، وهو ما أدى لتراجع فريق نيوكاسل لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 56 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق نيوكاسل عندما استلم أنتوني جوردون كرة بينية من برونو جيماريش، ليدخل منطقة الجزاء حيث أصبح في مواجهة الحارس إيدرسون مورايس، الذي اضطر لعرقلته لإيقاف الهجمة.

وسدد جوردون ركلة الجزاء بنجاح مسجلا هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 58.

بعد الهدف، تخلى نيوكاسل عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل، لم يتراجع مانشستر سيتي لوسط ملعبه وبادل نيوكاسل للهجمات.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 71 عندما لعبت تمريرة خلف المدافعين إلى إرلينج هالاند، داخل منطقة جزاء نيوكاسل، لكن بوب خرج من مرماه وأبعد الكرة قبل أن يسددها هالاند.

وفي الدقيقة 73 أهدر فيل فودين فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي عندما هيأ هالاند الكرة إلى فودين داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بوب على مرتين.

بعدها، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته لهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي نيوكاسل، الذي اعتمدوا أيضا على شن الهجمات المرتدة.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد برناردو سيلفا كرة قوية من داخل منطقة جزاء نيوكاسل لكن بوب تألق وحولها لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

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