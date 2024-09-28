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سيميوني واثق في تألق أتليتيكو أمام ريال رغم قلة وقت الراحة

9/28/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد ثقته في قدرة فريقه على الحفاظ على معنوياته مرتفعة رغم عدم وجود متسع من الوقت للراحة قبل مواجهة غريمه المحلي ريال مدريد غدا الأحد في دوري الدرجة الإسباني لكرة القدم.

وكان أتليتيكو الفريق الوحيد الذي يهزم ريال مدريد، الذي مضى في طريقه لحسم لقب الدوري، لكن الخسارة أمام فريق سيميوني في كأس ملك إسبانيا حرمته من الفوز بثلاثية من الألقاب.

وأبلغ سيميوني الصحفيين اليوم السبت "تغير الكثير منذ ذلك الحين. إنه جانب تطورنا فيه كثيرا ولهذا تطور الفريق بهذه الصورة ويلتزم بمثل هذه المعايير الرفيعة.

"الجانب الذهني هو الطاغي. بخلاف الجانب البدني، الذي قد يكون له تأثير في بعض الأحيان، الحافز سلاح فعال في كل مناحي الحياة".

وقبل المواجهة حظي لاعبو ريال مدريد براحة يومين أكثر من غريمه المحلي الذي لعب أمام مضيفه سيلتا فيجو يوم الخميس، فيما خاض ريال مباراته يوم الثلاثاء أمام ألافيس في الدوري.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى صعوبة التحضير للمباريات في ظل تكدس جدول المنافسات، بعدما قال سابقا إنه يعمل على تخفيف الحمل على اللاعبين خلال التدريبات.

وقال سيميوني "يصعب تغيير الأمور في يومين، بناء على ما كنا نقوم به. لا زلنا نسعى لتحقيق التوازن، نتأقلم وننجح في مساعينا بشكل أو بآخر. لكن حقيقي أننا نحتاج وقتا أطول.

"نتقبل الوضع كما هو. قلنا من قبل عندما واجهنا أتليتيك بيلباو بقبل نهائي (كأس الملك)، عندما حظي المنافس بخمسة أيام راحة وكان أمامنا يومان. لا أحد يعبأ".

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