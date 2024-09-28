رابطة الدوري الإسباني تطالب الشرطة بالتدخل لمنع استهداف فينيسيوس

أكدت رابطة الإسباني اليوم السبت أنها ستطالب الشرطة بالتحرك ضد مروجي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنها تستهدف الترويج للتصرفات العنصرية بحق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال الديربي أمام أتلتيكو غدا الأحد.

ودعت الحملة عبر منصات التواصل الإجتماعي، جماهير أتلتيكو بإرتداء أقنعة للوجه للحيلولة دون التعرف عليهم من قبل الجهات المعنية المختصة بالتعرف على الأفراد المشاركين

في هتافات عنصرية أو إهانات خلال المباريات.

وطالما يتعرض فينيسيوس صاحب البشرة السمراء لإساءات عنصرية في التي تقام خارج ملعبه، خلال المواسم الأخيرة، وكانت أسوأها تلك التي حدثت قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو في يناير 2023 حينما تم شنق دمية على هيئته فوق جسر في مدريد، وجرى القبض على أربعة أشخاص لتورطهم في تلك الواقعة، وهم الآن يواجهون اتهامات جنائية قد تؤدي إلى سجنهم لمدة أربع سنوات.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطالب الشرطة بالعثور على الأشخاص الذين يقفون وراء حملة إخفاء الوجوه خلال مباراة الديربي، والقبض عليهم.





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