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جمعية الإمارات للخيول العربية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألمانية

9/28/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألمانية تستهدف تعزيز التعاون بمجال تبادل البحوث عن الخيل العربية وأصولها واعتماد رابط مشترك بين سجلات الجمعيتين فيما يخص السلالات والبحث في أنسابها والاستفادة المتبادلة من الدراسات والبرامج والفعاليات عن الخيل العربية.

جرى توقيع المذكرة أمس في مدينة آخن المانية على هامش بطولة كأس كل الأمم التي تنظمها الجمعية الألمانية، بحضور سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومانفريد جيدزيني رئيس الجمعية الألمانية للخيول العربية.

وبموجب المذكرة تتبادل الجمعيتان المعرفة والبحوث بشأن تقنيات تربية الخيول وأساليب الحفاظ على سلالاتها إلى جانب إسهامها في توثيق سجلات أنساب الخيول بطريقة مبتكرة تسهل عمليات البحث والإحصاء.

تعد المذكرة نقلة نوعية بمسيرة الاهتمام بالخيول العربية في الإمارات وواحدة من دول أوروبا المتطورة تسهم في تسخير أحدث برامج التكنولوجيا لخدمة الملاك والمربين والعارضين وتقديم نموذج ملهم في استدامة العمل على تطوير الخدمات والبرامج كافة.

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