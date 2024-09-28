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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في استخبارات حزب الله حسن خليل ياسين

9/28/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل حسن خليل ياسين مسؤول في الاستخبارات لدى حزب الله بالغارات على الضاحية الجنوبية في بيروت .

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ، اليوم، استخدام أكثر من 80 طناً من المتفجرات في استهداف مركز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب ، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقر القيادة المركزي للجماعة.

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