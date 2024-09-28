الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في استخبارات حزب الله حسن خليل ياسين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل حسن خليل ياسين مسؤول في الاستخبارات لدى حزب الله بالغارات على الضاحية الجنوبية في بيروت .
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ، اليوم، استخدام أكثر من 80 طناً من المتفجرات في استهداف مركز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب ، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقر القيادة المركزي للجماعة.
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