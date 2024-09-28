Sunday, 29 September 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس الغد في الإمارات.. صحو إلى غائم وتوقعات بسقوط أمطار

9/28/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباح الإثنين شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:53 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 05:50 والجزر الثاني عند الساعة **:** .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 20:01، و الجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 30 85 30
دبي 39 29 85 35
الشارقة 38 27 90 35
عجمان 38 27 90 35
ام القيوين 39 26 90 40
رأس الخيمة 40 25 90 40
الفجيرة 35 30 80 60
العـين 41 27 95 25
ليوا 42 27 100 20
الرويس 36 28 75 50
السلع 37 29 75 45
دلـمـا 36 31 90 45
طنب الكبرى 37 30 95 50

طنب الصغرى 37 30 95 50
أبو موسى 37 31 90 50

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28092024000110011019ID1108725695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث