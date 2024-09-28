طقس الغد في الإمارات.. صحو إلى غائم وتوقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباح الإثنين شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:53 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 05:50 والجزر الثاني عند الساعة **:** .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 20:01، و الجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 85 30

دبي 39 29 85 35

الشارقة 38 27 90 35

عجمان 38 27 90 35

ام القيوين 39 26 90 40

رأس الخيمة 40 25 90 40

الفجيرة 35 30 80 60

العـين 41 27 95 25

ليوا 42 27 100 20

الرويس 36 28 75 50

السلع 37 29 75 45

دلـمـا 36 31 90 45

طنب الكبرى 37 30 95 50

طنب الصغرى 37 30 95 50

أبو موسى 37 31 90 50

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