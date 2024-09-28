حمدان بن محمد يختتم زيارته الرسمية إلى أوزبكستان

اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان، التقى خلالها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، كما شهد سموّه عدداً من الفعاليات المشتركة بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.

وأعرب سموّه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرّم الضيافة، اللذين عكسا عمق العلاقات الثنائية المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، منوها سموه بما أثمرته من نتائج طيبة واتفاقات تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالاتها وفرصها المستقبلية لما فيه الخير للشعبين الصديقين.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، وتشهد في ظل توجيهاتهما مساراً دائم التطور، وجهوداً متواصلة لتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، ودفع مسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.

وقد عقد سموّه خلال الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية، إذ التقي سموّه معالي سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء، ومعالي الفريق باخودير قربانوف، وزير الدفاع، وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز آفاق الشراكة وتوسيع دائرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وشهد سموّه خلال الزيارة، سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين، شملت توقيع عدد من مذكرات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الحيوية، كما حضر سموّه جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي عقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند، بهدف تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية وبحث الفرص الجديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز