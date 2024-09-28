أطباء الإمارات تطلق حملة للكشف عن أمراض القلب

أطلق“أطباء الامارات”حملة "اكشف" للكشف عن الأمراض القلبية محليا ودوليا باستخدام أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة محليا في مختلف إمارات الدولة ودوليا في كل من مصر والمغرب وزنجبار وأوغندا والمغرب، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام.

أطلقت الحملة بإشراف الفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية ومشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين في مجال أمراض القلب ، بمبادرة مشتركة مع برنامج الإمارات للتطوع الطبي وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومركز الإمارات للقلب والمجلس الإماراتي للقلب والمجلس العربي للقلب.

تتضمن الحملة العديد من الملتقيات الصحية والمنتديات الطبية والقوافل الصحية والعيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة في مختلف إمارات الدولة في المرحلة الأولى ودوليا في المرحلة الثانية تهدف الحملة للوصول إلى مليون شخص بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير عيادات الإمارات المتنقلة للقلب أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجميع بشأن أهمية اتباع أسلوب حياة صحي بهدف الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية نظرا لمضاعفاتها.

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