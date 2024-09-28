أرسنال يلحق بمانشستر سيتي إلى الصدارة وسوبر هاتريك لبالمر في مرمى برايتون

استغل أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم أمام مضيفه نيوكاسل 1-1، ولحق به إلى الصدارة بعد فوزه بشق الأنفس على ضيفه ليستر سيتي 4-2 السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الإنجليزي لكرة القدم.

في المباراة الاولى، بدا واضحا تأثر مانشستر سيتي بغياب نجم خط وسطه الدولي الاسباني رودري بسبب إصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل.

وكان رودري (28 عاما) أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل الأخير ضد أرسنال 2-2 في الدوري، فلعب أمام الدفاع الثلاثي ريكو لويس، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان.

ووصف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا رودري الذي لم يهزم في آخر 52 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ فبراير 2023، بأنه "لا يمكن تعويضه" لكنه تعهد بإيجاد حلّ جماعي.

ودفع غوارديولا بالشاب ريكو لويس مكان رودري إلى جانب الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش. لكن سيتي افتقر إلى السيطرة والاتزان اللذين يوفرهما الدولي الإسباني غالبًا على الكرة سواء دفاعيا او هجوميا.

وقال غوارديولا "الأمر دائما صعب هنا مع قوتهم البدنية ويدافعون بعمق. أتيحت لنا الفرص لكن (نيك) بوب (حارس المرمى) كان رائعا لذا اكتفينا بنقطة واحدة".

واضاف "اتخذنا قرارات سيئة (بالفرص) لنجعل النتيجة 2-0".

ورغم سيطرة صاحب الأرض لفترات في الشوط الأول، افتتح سيتي التسجيل عبر قلب دفاعه الكرواتي يوشكو غفارديول بعد تسديدة جميلة في الزاوية ومجهود جيد لجاك غريليش على الجهة اليسرى (35).

في الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني غوردون الذي حصل على ركلة جزاء وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون (58).

وإلى رودري، غاب عن تشكيلة غوارديولا لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

وبعد أن سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات، صام الهداف النروجي الفتاك إرلينغ هالاند في حالة نادرة هذا الموسم. ولم يخسر سيتي في آخر 29 مباراة في الدوري.

وباتت صدارة سيتي للترتيب (14 نقطة) مهددة من مطارديه ليفربول واستون فيلا اللذين يملكان 12 نقطة ويلعبان مع ولفرهامبتون وإيبسويتش تاون تواليا.

- فوز بشق الأنفس لأرسنال -

ولحق أرسنال، الوصيف في آخر موسمين، بسيتي إلى الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي 4-2.

وبدا أن النادي اللندني في طريقه الى حسم نتيجة اللقاء في صالحه بسهولة بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الاول سجلهما الدوليان البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) والبلجيكي لياندرو تروسار (45+1).

لكن ليستر سيتي قلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية للمدافع جيمس جاستن (47 و63).

ونزل أرسنال بكل ثقله على مرمى الضيوف وفرض حارس المرمى الدنماركي مادس هرمانسن نفسه بتصديه لأكثر من فرصة للمدفعجية قبل أن يستسلم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ومن نيران صديقة عندما انبرى بوكايو ساكا إلى ركلة ركنية تابعها تروسار من مسافة قريبة فارتطمت بقدم لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديندي ومرت بين ساقي الحارس.

وعزز أرسنال تقدمه بهدف رابع وبخطأ فادح للمدافع جاستن الذي حاول إبعاد كرة مرتدة من حارس مرماه اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي غابريال جيزوس فهيأها للألماني كاي هافيترس الذي تابعها داخل المرمى الخالي (90+9).

- سوبر هاتريك لبالمر -

وتابع تشلسي صحوته وصعد الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الثالث تواليا وكان على حساب ضيفه برايتون 4-2 سجلها الدولي كول بالمر.

وفرض بالمر نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية للنادي اللندني في الدقائق 21 و28 من ركلة جزاء و31 و41، وبات أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يسجل رباعية في الشوط الاول حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وسجل المدافع الدولي الإسباني مارك كوكوريا الهدف الخامس في الدقيقة 69 لكنه ألغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي اللندني والرابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ليفربول، فيما مُني برايتون بخسارته الاولى هذا الموسم والاولى بعد ثلاث تعادلات متتالية فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الثامن.

وقلب إيفرتون الطاولة على ضيفه كريستال بالاس عندما حوّل تخلفه بهدف للمدافع الدولي مارك غويهي (10) الى فوز بهدفين لدوايت ماكنيل (47 و54).

وهو الفوز الاول لإيفرتون هذا الموسم فتخلص من المركز الاخير وصعد الى المركز الخامس عشر، فيما تراجع كريستال بالاس الى المركز السابع عشر.

وحقق فولهام فوزا ثمينا على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس (51 من ركلة جزاء).

وتعادل برنتفورد مع وست هام بهدف للكاميروني براين مبويمو (1) مقابل هدف للعملاق الدولي التشيكي توماس سوتشيك (54).

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