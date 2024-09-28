هل تقوم إسرائيل بعملية برية في لبنان؟.. هاليفي: أمامنا أيام صعبة

أشار رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية دقيقة، إلى احتمالية التوغل في لبنان اليوم السبت.

وقال هاليفي إنه أكمل تقييما للوضع ووافق على خطط للقيادة الشمالية للقوات المسلحة في مقر القيادة بمدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأضاف في مقطع مصور نشره الجيش: "أمامنا أيام صعبة". وأوضح أن الجيش الإسرائيلي كان "في حالة تأهب عالية، من الناحيتين الدفاعية والهجومية، على جميع الجبهات"، مضيفا أنهم مستعدون للقادم.

وتطالب إسرائيل منذ أمد طويل بانسحاب حزب الله حوالي 30 كيلومترا شمالي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لما وراء نهر الليطاني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تمت الموافقة عليه قبل سنوات.

وتسعى إسرائيل إلى ضمان سلامة مواطنيها شمالي إسرائيل عن طريق هذه الخطوة. ويتكهن مراقبون أن إسرائيل قد تحاول أن تحقق هذا الهدف بهجوم بري على لبنان.

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