كامالا هاريس تعلق على مقتل نصر الله

وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس السبت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية، بأنّه "إرهابي ويداه ملطّختان بدماء أمريكية".

وقالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية "اليوم، حصل ضحايا حزب الله على قدر من العدالة"، مضيفة "سأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اغتيال نصرالله "إجراء يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين، من بينهم الآلاف من المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين".

ولفت إلى أنه وجه الدفاع "بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وأضاف في بيان "هدفنا هو نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان عبر الوسائل الدبلوماسية"، داعيا إلى إبرام اتفاق يسمح للسكان "بالعودة إلى منازلهم في إسرائيل وجنوب لبنان".

وتابع بايدن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ".

جاء بيان الرئيس الأمريكي فيما أمرت وزارة الخارجية عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في لبنان بالمغادرة، بينما سمحت بمغادرة بعض الموظفين "بسبب الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت".

كما "حثّت" الخارجية "المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".

وأعلن مسؤولون عسكريون في إسرائيل صباح السبت أن نصرالله الذي ترأس الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، قُتل في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وأكد حزب الله رسميا مقتله بعد ساعات.

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