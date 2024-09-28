ليفربول يقفز لصدارة الدوري الإنجليزي بفوز ثمين على ولفرهامبتون

انتزع فريق ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم ليفربول بهدف مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واحتفل كوناتي بهدفه الأول في بطولة الإنجليزي بعد 57 بقميص ليفربول منذ انضمامه من لايبزيج الألماني في صيف عام 2021.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف اللاعب الجزائري ريان آيت نوري في الدقيقة 56.

وانتزع ليفربول الفوز بهدف ثان سجله محمد صلاح في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون ومانشستر يونايتد وبرينتفورد في الجولات الماضية.

كما أحرز صلاح في المباراة الثانية على التوالي بعدما ترك بصمة في فوز كاسح على ويستهام يونايتد بنتيجة 5 / 1 في كأس الرابطة الإنجليزية مساء يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا كونها الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يسجل خلالها لاعبان عربيان لفريقين مختلفين.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليقفز لصدارة جدول الترتيب خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال برصيد 14 نقطة لكل منهما.

في المقابل تواصلت معاناة ولفرهامبتون ليبقى في المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد مقابل خمس هزائم.

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