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حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

9/28/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (السبت) واجب العزاء في شهداء الوطن أحمد محمد راشد الشحي، ونهيان عبد الله احمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف البلوشي، وعبد العزيز سعيد سبت الطنيجي من منتسبي القوات المسلحة الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في الفجيرة وأبوظبي وعجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الشهداء الأبرار، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن شهداء الوطن الأبرار مصدر فخر واعتزاز، وستبقى تضحياتهم أوسمة شرف وقدوة لأجيال الحاضر والمستقبل في التفاني في خدمة وحب الوطن.

وثمّن سموه بطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة، مؤكداً أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا، حاضرين في قلوبنا، نستلهم منهم كل معاني التضحية والإخلاص والبطولة.

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