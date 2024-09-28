غارة إسرائيلية جديدة تستهدف القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق
التاريخ
9/28/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استهدفت غارة إسرائيلية جديدة اليوم
السبت عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب.
وقال المصدر إن "غارة إسرائيلية استهدفت نبيل قاووق في حي السلم"، من دون توفر معلومات عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب الذي أكد قبل ساعات مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة اسرائيلية الجمعة.
MENAFN28092024000110011019ID1108725678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.