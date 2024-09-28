غارة إسرائيلية جديدة تستهدف القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق

استهدفت غارة إسرائيلية جديدة اليوم

السبت عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب.

وقال المصدر إن "غارة إسرائيلية استهدفت نبيل قاووق في حي السلم"، من دون توفر معلومات عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب الذي أكد قبل ساعات مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة اسرائيلية الجمعة.