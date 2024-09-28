أول تعليق من بايدن على مقتل حسن نصرالله

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، في أول تعليق له على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن مقتله هو "إجراء عادل".
ووصف بايدن اليوم السبت قتل إسرائيل حسن نصر الله بأنه "إجراء عادل" بالنظر للعديد من ضحاياه، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال بايدن إنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.
وأضاف إن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.
وتابع بايدن في بيان "هدفنا هو نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان عبر الوسائل الدبلوماسية"، داعيا إلى إبرام اتفاق يسمح للسكان "بالعودة إلى منازلهم في إسرائيل وجنوب لبنان".
وقال بايدن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ".
جاء بيان الرئيس الأمريكي فيما أمرت وزارة الخارجية عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في لبنان بالمغادرة، بينما سمحت بمغادرة بعض الموظفين "بسبب الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت".
كما "حثّت" الخارجية "المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".
وأعلن مسؤولون عسكريون في إسرائيل صباح السبت أن نصرالله الذي ترأس الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، قُتل في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.
وأكد حزب الله رسميا مقتله بعد ساعات.
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