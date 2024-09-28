أول تعليق من بايدن على مقتل حسن نصرالله

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، في أول تعليق له على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن مقتله هو "إجراء عادل".

ووصف بايدن اليوم السبت قتل إسرائيل حسن نصر الله بأنه "إجراء عادل" بالنظر للعديد من ضحاياه، وقال إن الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال بايدن إنه وجه الدفاع لويد أوستن لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط لردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وأضاف إن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى تهدئة الصراعات الجارية في غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.



وتابع بايدن في بيان "هدفنا هو نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان عبر الوسائل الدبلوماسية"، داعيا إلى إبرام اتفاق يسمح للسكان "بالعودة إلى منازلهم في إسرائيل وجنوب لبنان".

وقال بايدن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ".

جاء بيان الرئيس الأمريكي فيما أمرت وزارة الخارجية عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في لبنان بالمغادرة، بينما سمحت بمغادرة بعض الموظفين "بسبب الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت".

كما "حثّت" الخارجية "المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".

وأعلن مسؤولون عسكريون في إسرائيل صباح السبت أن نصرالله الذي ترأس الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، قُتل في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وأكد حزب الله رسميا مقتله بعد ساعات.