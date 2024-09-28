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الرئيس التركي يؤكد أن بلاده باتت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية المباشرة

9/28/2024 2:52:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 28 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن بلاده باتت واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمارات الدولية المباشرة.
ووعد أردوغان في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع ال10 لمجلس الاستشارات الاستثمارية في المكتب الرئاسي بقصر (دولما باهتشة) بإسطنبول بإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية استنادا إلى المنطق وتقديم حزم إصلاحية اقتصادية جديدة بحسب وكالة (الأناضول) للأنباء.
وقال إن تركيا حققت متوسط نمو سنوي قدره 4ر5 بالمئة خلال الأعوام ال21 الماضية وتقدمت إلى المركز ال11 في (تعادل القدرة الشرائية) لافتا إلى ان بلاده زادت حصتها في التجارة العالمية من 5 بالألف عام 2002 إلى أكثر من واحد بالمئة في الوقت الحالي ليبلغ حجم صادراتها 256 مليار دولار.
واضاف أردوغان أن تركيا تشهد حاليا انخفاضا في عجز الحساب الجاري وتسجيل زيادة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحسنا في مؤشرات المخاطر.
وأكد ان التضخم في تركيا بات تحت السيطرة مشيرا إلى ان بيانات التوظيف والتجارة الخارجية والتضخم المعلنة مؤخرا تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي المطبق في بلاده.
كما أشار الرئيس التركي إلى انه مع انعقاد البرلمان التركي (بعد العطلة البرلمانية الحالية) سيطرح قانون المناخ على جدول الأعمال وعلى ضوء هذا القانون سنسرع "عملية التحول الأخضر في قطاعنا الصناعي".
ولفت إلى أن تركيا تمكنت من التكيف بسرعة أكبر مع عمليات التحول الاقتصادي التي شهدها العالم مؤخرا بفضل قدرة البلاد الإنتاجية وقوة بنيتها التحتية ومواردها البشرية المؤهلة وموقعها القريب من الأسواق العالمية وتكاملها مع الاقتصاد العالمي. (النهاية)

ط ا / ن س ع




MENAFN28092024000071011013ID1108725620

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