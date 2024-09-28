الرئيس التركي يؤكد أن بلاده باتت وجهة رائدة للاستثمارات الدولية المباشرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 28 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن بلاده باتت واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمارات الدولية المباشرة.
ووعد أردوغان في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع ال10 لمجلس الاستشارات الاستثمارية في المكتب الرئاسي بقصر (دولما باهتشة) بإسطنبول بإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية استنادا إلى المنطق وتقديم حزم إصلاحية اقتصادية جديدة بحسب وكالة (الأناضول) للأنباء.
وقال إن تركيا حققت متوسط نمو سنوي قدره 4ر5 بالمئة خلال الأعوام ال21 الماضية وتقدمت إلى المركز ال11 في (تعادل القدرة الشرائية) لافتا إلى ان بلاده زادت حصتها في التجارة العالمية من 5 بالألف عام 2002 إلى أكثر من واحد بالمئة في الوقت الحالي ليبلغ حجم صادراتها 256 مليار دولار.
واضاف أردوغان أن تركيا تشهد حاليا انخفاضا في عجز الحساب الجاري وتسجيل زيادة في الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحسنا في مؤشرات المخاطر.
وأكد ان التضخم في تركيا بات تحت السيطرة مشيرا إلى ان بيانات التوظيف والتجارة الخارجية والتضخم المعلنة مؤخرا تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي المطبق في بلاده.
كما أشار الرئيس التركي إلى انه مع انعقاد البرلمان التركي (بعد العطلة البرلمانية الحالية) سيطرح قانون المناخ على جدول الأعمال وعلى ضوء هذا القانون سنسرع "عملية التحول الأخضر في قطاعنا الصناعي".
ولفت إلى أن تركيا تمكنت من التكيف بسرعة أكبر مع عمليات التحول الاقتصادي التي شهدها العالم مؤخرا بفضل قدرة البلاد الإنتاجية وقوة بنيتها التحتية ومواردها البشرية المؤهلة وموقعها القريب من الأسواق العالمية وتكاملها مع الاقتصاد العالمي. (النهاية)
ط ا / ن س ع
MENAFN28092024000071011013ID1108725620
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