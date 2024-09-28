لبنان: حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي بلغت 1640 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أعلن وزير
الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي حتى اليوم السبت بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و8408 جرحى وذلك غير المفقودين تحت الركام.
وقال الابيض في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى والجرحى من يوم أمس الجمعة بلغ 11 قتيلا و108 جرحى.
وأشار إلى ان عدد القتلى في القطاع الصحي منذ بداية الأحداث بلغ 41 عاملا صحيا أو إسعافيا فيما بلغ عدد الجرحى 111 جريحا.
وأكد عدم خروج اي مستشفى
حتى الآن عن الخدمة وقد عملت وزارة الصحة العامة على تنفيذ عملية إجلاء المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى لمتابعة علاجاتهم بهدف "تخفيف العبء عن المستشفيات في المناطق المستهدفة".
وقال وزير الصحة إن المستشفيات الحكومية تقدم "خدمات مجانية للنازحين بالتعاون مع الأفرقاء والشركاء".
ولفت إلى انه تمت زيادة عدد الفرق النقالة من 25 إلى 50 ويتم العمل على زيادتها إلى 80 فرقة.
وفيما يتعلق بموضوع الأدوية أشار الأبيض إلى أنه جرى توزيع الأدوية على مراكز الرعاية الأولية وأن هناك حاليا 197 مركز رعاية أولية مربوطا ب419 مركز إيواء.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى أن بلغت منذ الاثنين الماضي أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / أ م س
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