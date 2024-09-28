Sunday, 29 September 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي بلغت 1640 قتيلا

9/28/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي حتى اليوم السبت بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و8408 جرحى وذلك غير المفقودين تحت الركام.
وقال الابيض في مؤتمر صحفي إن عدد القتلى والجرحى من يوم أمس الجمعة بلغ 11 قتيلا و108 جرحى.
وأشار إلى ان عدد القتلى في القطاع الصحي منذ بداية الأحداث بلغ 41 عاملا صحيا أو إسعافيا فيما بلغ عدد الجرحى 111 جريحا.
وأكد عدم خروج اي مستشفى حتى الآن عن الخدمة وقد عملت وزارة الصحة العامة على تنفيذ عملية إجلاء المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى لمتابعة علاجاتهم بهدف "تخفيف العبء عن المستشفيات في المناطق المستهدفة".
وقال وزير الصحة إن المستشفيات الحكومية تقدم "خدمات مجانية للنازحين بالتعاون مع الأفرقاء والشركاء".
ولفت إلى انه تمت زيادة عدد الفرق النقالة من 25 إلى 50 ويتم العمل على زيادتها إلى 80 فرقة.
وفيما يتعلق بموضوع الأدوية أشار الأبيض إلى أنه جرى توزيع الأدوية على مراكز الرعاية الأولية وأن هناك حاليا 197 مركز رعاية أولية مربوطا ب419 مركز إيواء.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر الماضي مواجهات عسكرية يومية بين (المقاومة) وقوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى أن بلغت منذ الاثنين الماضي أوجها مع شن الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / أ م س



MENAFN28092024000071011013ID1108725619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث