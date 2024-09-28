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(تنمية الصادرات) السعودية تبدأ جولة في الكويت غدا الأحد تحت شعار بلد واحد

9/28/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 9 (كونا) -- تبدأ هيئة تنمية الصادرات السعودية غدا الأحد جولة في دولة الكويت تحت شعار "بلد واحد" على أمد ثلاثة أيام للترويج لصادرات الخدمات وذلك ضمن جولات النفاذ للأسواق خارج المملكة بهدف دعم وتعزيز فرص الصادرات السعودية من الخدمات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الجولة تشمل سلسلة من الزيارات تتيح للشركات السعودية الرائدة في العديد من القطاعات كالخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الاستشارية والطبية تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في دولة الكويت ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت في هذا الصدد أن السوق الكويتي يعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى دولة الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 7ر3 مليارات ريال سعودي (ما يقرب من مليار دولار).
ووفقا ل(واس) ستشارك في الجولة 14 شركة سعودية رائدة في قطاع الخدمات وأربع جهات حكومية هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقاولين.
وأعرب المتحدث باسم هيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي ل(واس) عن حرص الهيئة من خلال جولة تسويق صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت على إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وقال إن الجولة تمثل جزءا من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي الشقيق.
واضاف أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال (52ر48 مليار دولار) في عام 2023 محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40 بالمئة عن عام 2022 ما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
يذكر أن هذه الجولة تعكس حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية بصفته عنصرا حيويا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. (النهاية)

خ ن ش / أ م س



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