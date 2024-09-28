(تنمية الصادرات) السعودية تبدأ جولة في الكويت غدا الأحد تحت شعار بلد واحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 9 (كونا) -- تبدأ هيئة تنمية الصادرات السعودية غدا الأحد جولة في دولة الكويت تحت شعار "بلد واحد" على أمد ثلاثة أيام للترويج لصادرات الخدمات وذلك ضمن جولات النفاذ للأسواق خارج المملكة بهدف دعم وتعزيز فرص الصادرات السعودية من الخدمات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الجولة تشمل سلسلة من الزيارات تتيح للشركات السعودية الرائدة في العديد من القطاعات كالخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الاستشارية والطبية تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في دولة الكويت ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت في هذا الصدد أن السوق الكويتي يعد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى دولة الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 7ر3 مليارات ريال سعودي (ما يقرب من مليار دولار).
ووفقا ل(واس) ستشارك في الجولة 14 شركة سعودية رائدة في قطاع الخدمات وأربع جهات حكومية هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقاولين.
وأعرب المتحدث باسم هيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي ل(واس) عن حرص الهيئة من خلال جولة تسويق صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت على إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وقال إن الجولة تمثل جزءا من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي الشقيق.
واضاف أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال (52ر48 مليار دولار) في عام 2023 محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40 بالمئة عن عام 2022 ما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
يذكر أن هذه الجولة تعكس حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية بصفته عنصرا حيويا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. (النهاية)
خ ن ش / أ م س
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