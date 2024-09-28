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السعودية: بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

9/28/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم السبت البدء بتشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق "حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة".
وذكرت الوزارة في بيان انه ستتم إعادة إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا من المكمن في شبكة الغاز الرئيسة.
وأشارت إلى ان ذلك سيسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية. (النهاية)

خ ن ش / ن س ع




MENAFN28092024000071011013ID1108725617

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