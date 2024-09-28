السعودية: بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم السبت البدء بتشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق "حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة".
وذكرت الوزارة في بيان انه ستتم إعادة إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا من المكمن في شبكة الغاز الرئيسة.
وأشارت إلى ان ذلك سيسهم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية. (النهاية)
خ ن ش / ن س ع
MENAFN28092024000071011013ID1108725617
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.