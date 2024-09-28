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وكاله الأنباء الفرنسية تعلن تعرض نظامها المعلوماتي لهجوم الكتروني

9/28/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) اليوم السبت أنها رصدت هجوما على نظامها المعلوماتي مما أثر على عدد من الأجهزة المخصصة لبث إنتاجها لعملائها.
وقالت وكالة (فرانس برس) في بيان تناقلته وسائل الاعلام المحلية إن "فرق الوكالة الفنية تعمل دونما توقف على معالجة الوضع وذلك بدعم وخبرة الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ايه.ان.اس.اس.اي)".
أضافت الوكالة أن كلمات السر لخوادم (اف.تي.بي) التي تستقبل كل محتويات وكالة (فرانس برس) تعرضت للاختراق.
وأوضحت أن طاقم التحرير وجميع خدمات الوكالة تواصل تغطية الأخبار في جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالسلطات المختصة بعد ان تم اكتشاف الهجوم مساء يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة الفرنسية في بيانها إن السلطات المختصة أعلنت "أن مرتكبي هذا الهجوم ودوافعهم غير معروفة في هذه المرحلة". (النهاية)

م ع / م م ج



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