وكاله الأنباء الفرنسية تعلن تعرض نظامها المعلوماتي لهجوم الكتروني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس) اليوم السبت أنها رصدت هجوما على نظامها المعلوماتي مما أثر على عدد من الأجهزة المخصصة لبث إنتاجها لعملائها.
وقالت وكالة (فرانس برس) في بيان تناقلته وسائل الاعلام المحلية إن "فرق الوكالة الفنية تعمل دونما توقف على معالجة الوضع وذلك بدعم وخبرة الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ايه.ان.اس.اس.اي)".
أضافت الوكالة أن كلمات السر لخوادم (اف.تي.بي) التي تستقبل كل محتويات وكالة (فرانس برس) تعرضت للاختراق.
وأوضحت أن طاقم التحرير وجميع خدمات الوكالة تواصل تغطية الأخبار في جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالسلطات المختصة بعد ان تم اكتشاف الهجوم مساء يوم الجمعة.
وذكرت الوكالة الفرنسية في بيانها إن السلطات المختصة أعلنت "أن مرتكبي هذا الهجوم ودوافعهم غير معروفة في هذه المرحلة". (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN28092024000071011013ID1108725616
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