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دوري زين الممتاز للقدم.. (القادسية) يهزم التضامن (3-1) ضمن مواجهات الجولة السادسة

9/28/2024 2:52:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية لكرة القدم اليوم السبت على ضيفه التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وعلى استاد محمد الحمد استطاع (القادسية) التغلب على خصمه (التضامن) الذي تقدم بهدف في الدقيقة الـ45 عبر محترفه إبراهيما جاي.
وفي الشوط الثاني حاول (القادسية) العودة إلى اللقاء من خلال تغييرات المدرب إذ هاجم مرمى (التضامن) بكثافة عددية ليحرز بدر المطوع هدف التعادل في الدقيقة الـ60.
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل محمد صولة الهدف الثاني لفريقه (القادسية) في الدقيقة الـ92 ليضيف زميله أحمد شبيب الهدف الثالث في الدقيقة الـ100.
وبهذه النتيجة وصل (القادسية) إلى النقطة السابعة يشغل بها المركز السادس فيما أبقى (التضامن) على نقاطه السبع يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن (الفحيحيل) و(القادسية). (النهاية)

س ع د / م ص ع



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