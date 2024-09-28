دوري زين الممتاز للقدم.. (القادسية) يهزم التضامن (3-1) ضمن مواجهات الجولة السادسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي القادسية لكرة القدم
اليوم السبت على ضيفه التضامن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين).
وعلى استاد محمد الحمد استطاع (القادسية) التغلب على خصمه (التضامن) الذي تقدم بهدف في الدقيقة الـ45 عبر محترفه إبراهيما جاي.
وفي الشوط الثاني حاول (القادسية) العودة إلى اللقاء من خلال تغييرات المدرب إذ هاجم مرمى (التضامن) بكثافة عددية ليحرز بدر المطوع هدف التعادل في الدقيقة الـ60.
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل محمد صولة الهدف الثاني لفريقه (القادسية) في الدقيقة الـ92 ليضيف زميله أحمد شبيب الهدف الثالث في الدقيقة الـ100.
وبهذه النتيجة وصل (القادسية) إلى النقطة السابعة يشغل بها المركز السادس فيما أبقى (التضامن) على نقاطه السبع يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن (الفحيحيل) و(القادسية). (النهاية)
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