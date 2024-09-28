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بريطانيا تعتزم بناء علاقات أمنية وثيقة مع العراق عقب إنهاء مهمة التحالف الدولي

9/28/2024 2:52:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم السبت عزمها بناء علاقات أمنية وثيقة مع العراق في أعقاب الإعلان عن أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ستنتهي في العراق العام المقبل.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم أمن العراق مع دخول التحالف الدولي ضد (داعش) مرحلة جديدة حيث سيعمل البلدان بشكل وثيق على تطوير علاقة ثنائية دائمة كجزء من الانتقال إلى شراكة أمنية ودفاعية جديدة.
وذكرت أنه "بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي ستظل بريطانيا ملتزمة بضمان الهزيمة العالمية لتنظيم (داعش) وأيديولوجيته" مشددة على التزامها بأمن العراق والمنطقة ككل وسعيها الثابت لتطوير علاقة ثنائية تدعم استقرار العراق على المدى البعيد.
وأفاد البيان في ذات السياق بقيام وزارة الدفاع البريطانية خلال العقد الماضي بتدريب اكثر من 111 الفا من القوات العراقية من ضمنهم 21 الف عنصر من قوات (البيشمركة) الكردية.
وأشار إلى قيام القوات الجوية البريطانية في نفس الفترة بأكثر من 10 الاف طلعة جوية وقصف اكثر من 1400 هدف فضلا عن القيام بعمليات استطلاع ومراقبة لدعم العمليات البرية.
ولفت البيان إلى أن عمليات التحالف الدولي ضد (داعش) التي بدأت عام 2014 تمت بدعوة وموافقة من الحكومة العراقية بهدف تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات المشاركة في التحالف من تحقيق اهدافها وإقامة تعاون أمني دائم.
وبين ان مهمة (العزم الصلب) التي تعمل تحت قيادة التحالف الدولي ضد (داعش) ساهم فيها 87 شريكا منها 82 دولة وخمس منظمات دولية.
وكان العراق والولايات المتحدة قد أعلنا يوم أمس الجمعة أن التحالف الدولي ضد (داعش) سينهي مهمته العسكرية في العراق بحلول سبتمبر من العام المقبل مع الابقاء على العمليات في سوريا عاما آخر. (النهاية)

م ر ن / ه س ص




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