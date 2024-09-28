بريطانيا تعتزم بناء علاقات أمنية وثيقة مع العراق عقب إنهاء مهمة التحالف الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 28 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم السبت عزمها بناء علاقات أمنية وثيقة مع العراق في أعقاب الإعلان عن أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ستنتهي في العراق العام المقبل.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم أمن العراق مع دخول التحالف الدولي ضد (داعش) مرحلة جديدة حيث سيعمل البلدان بشكل وثيق على تطوير علاقة ثنائية دائمة كجزء من الانتقال إلى شراكة أمنية ودفاعية جديدة.
وذكرت أنه "بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي ستظل بريطانيا ملتزمة بضمان الهزيمة العالمية لتنظيم (داعش) وأيديولوجيته" مشددة على التزامها بأمن العراق والمنطقة ككل وسعيها الثابت لتطوير علاقة ثنائية تدعم استقرار العراق على المدى البعيد.
وأفاد البيان في ذات السياق بقيام وزارة الدفاع البريطانية خلال العقد الماضي بتدريب اكثر من 111 الفا من القوات العراقية من ضمنهم 21 الف عنصر من قوات (البيشمركة) الكردية.
وأشار إلى قيام القوات الجوية البريطانية في نفس الفترة بأكثر من 10 الاف طلعة جوية وقصف اكثر من 1400 هدف فضلا عن القيام بعمليات استطلاع ومراقبة لدعم العمليات البرية.
ولفت البيان إلى أن عمليات التحالف الدولي ضد (داعش) التي بدأت عام 2014 تمت بدعوة وموافقة من الحكومة العراقية بهدف تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات المشاركة في التحالف من تحقيق اهدافها وإقامة تعاون أمني دائم.
وبين ان مهمة (العزم الصلب) التي تعمل تحت قيادة التحالف الدولي ضد (داعش) ساهم فيها 87 شريكا منها 82 دولة وخمس منظمات دولية.
وكان العراق والولايات المتحدة قد أعلنا يوم أمس الجمعة أن التحالف الدولي ضد (داعش) سينهي مهمته العسكرية في العراق بحلول سبتمبر من العام المقبل مع الابقاء على العمليات في سوريا عاما آخر. (النهاية)
م ر ن / ه س ص
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