وزير خارجية فرنسا يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف ضرباته على لبنان فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 28 - 9 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان داعيا إلى الايقاف الفوري للضربات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير بارو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حيث دان الأول أي عمل عشوائي ضد المدنيين مؤكدا معارضة فرنسا أي عملية برية في لبنان.
وأكد الوزير الفرنسي لنظيره اللبناني أن باريس تدعو الجهات الفاعلة على الساحة اللبنانية إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار مشددا على ضمان أمن وحماية المدنيين في لبنان.
وقال البيان إن السلطات الفرنسية تجري اتصالات مع نظيرتها اللبنانية وشركاء فرنسا في المنطقة لمنع تصعيد الموقف مؤكدة أنه تم إرسال رسائل إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN28092024000071011013ID1108725612
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