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وزير خارجية فرنسا يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف ضرباته على لبنان فورا

9/28/2024 2:52:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 9 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان داعيا إلى الايقاف الفوري للضربات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير بارو تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حيث دان الأول أي عمل عشوائي ضد المدنيين مؤكدا معارضة فرنسا أي عملية برية في لبنان.
وأكد الوزير الفرنسي لنظيره اللبناني أن باريس تدعو الجهات الفاعلة على الساحة اللبنانية إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار مشددا على ضمان أمن وحماية المدنيين في لبنان.
وقال البيان إن السلطات الفرنسية تجري اتصالات مع نظيرتها اللبنانية وشركاء فرنسا في المنطقة لمنع تصعيد الموقف مؤكدة أنه تم إرسال رسائل إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN28092024000071011013ID1108725612

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