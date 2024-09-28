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رئيس الحكومة اللبنانية: انتخاب رئيس للجمهورية وتضامننا هو الرد الأقوى على الاحتلال الإسرائيلي

9/28/2024 2:52:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في "هذا الوقت العصيب" معتبرا أن تضامن اللبنانيين "هو الرد الأقوى" على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وقال ميقاتي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء إن "مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية والخيارات المتباينة جانبا ونلتقي جميعا على ما يصون الوطن ويحميه".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل ما في وسعها لمواجهة هذه الحرب "التدميرية الحاقدة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا "وقد ذهبنا الى الأمم المتحدة للتوصل الى حل ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه لمس خلال لقاءاته التي عقدها في الأمم المتحدة دعما "مطلقا" لإيقاف اعتداءات الاحتلال اإلسرائيلي على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر أن الغارات الجوية الكثيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان منذ الاثنين الماضي "خير دليل على حقيقة أهدافه المبيتة" مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته.
وأكد ميقاتي أن حكومته تعمل بكل طاقاتها وطواقمها المدنية والعسكرية والأمنية والصحية إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني من أجل تلبية احتياجات النازحين الذين تركوا بلداتهم في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والذين يقدر عددهم بأكثر من 75 ألف نازح.
وأعرب ميقاتي عن تعازيه للقتلى اللبنانيين الذين قضوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق (عملية طوفان الأقصى) ومواساته لذويهم داعيا إلى مواجهة ما يجري في بلاده "بمسؤولية وطنية تصون وحدتنا وتضامننا".
وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الإجمالية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة فيما بلغ عدد الجرحى 8408.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م م ج




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