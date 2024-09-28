رئيس الحكومة اللبنانية: انتخاب رئيس للجمهورية وتضامننا هو الرد الأقوى على الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 9 (كونا) -- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في "هذا الوقت العصيب" معتبرا أن تضامن اللبنانيين "هو الرد الأقوى" على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وقال ميقاتي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء إن "مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية والخيارات المتباينة جانبا ونلتقي جميعا على ما يصون الوطن ويحميه".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل ما في وسعها لمواجهة هذه الحرب "التدميرية الحاقدة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا "وقد ذهبنا الى الأمم المتحدة للتوصل الى حل ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه لمس خلال لقاءاته التي عقدها في الأمم المتحدة دعما "مطلقا" لإيقاف اعتداءات الاحتلال اإلسرائيلي على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
واعتبر أن الغارات الجوية الكثيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان منذ الاثنين الماضي "خير دليل على حقيقة أهدافه المبيتة" مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته.
وأكد ميقاتي أن حكومته تعمل بكل طاقاتها وطواقمها المدنية والعسكرية والأمنية والصحية إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني من أجل تلبية احتياجات النازحين الذين تركوا بلداتهم في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والذين يقدر عددهم بأكثر من 75 ألف نازح.
وأعرب ميقاتي عن تعازيه للقتلى اللبنانيين الذين قضوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق (عملية طوفان الأقصى) ومواساته لذويهم داعيا إلى مواجهة ما يجري في بلاده "بمسؤولية وطنية تصون وحدتنا وتضامننا".
وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الإجمالية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغت 1640 قتيلا من بينهم 104 أطفال و194 امرأة فيما بلغ عدد الجرحى 8408.
ويشهد لبنان منذ صباح يوم الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
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