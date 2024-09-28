الصالح أمينا لإدارة جامعة الملك سعود

الصالح أمينا لإدارة جامعة الملك سعود
التاريخ
9/28/2024 2:51:37 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الدكتور عبدالرحمن بن نبيل الصالح التهاني والتبريكات من الأقرباء والأصدقاء، وذلك بمناسبة تعيينه أمينًا لمجلس إدارة جامعة
الملك سعود.
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