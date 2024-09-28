54 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل سعر غرام الذهب عيار 21 محليا 54 دينارا، بحسب ما أفادت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات السبت.
ووصل سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، إلى 62 دينارا و48 دينارا على التوالي، وفق ما أوضحت النشرة الصادرة عن النقابة.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح صحفي إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.
وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2658 دولارا للأونصة، متأثرا بالتطورات السياسية بالمنطقة.
ولفت إلى أن سعر الذهب اليوم هو ذات أيام الأربعاء والخميس.
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