54 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا



ووصل سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، إلى 62 دينارا و48 دينارا على التوالي، وفق ما أوضحت النشرة الصادرة عن النقابة.



وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.



وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2658 دولارا للأونصة، متأثرا بالتطورات السياسية بالمنطقة.



ولفت إلى أن سعر الذهب اليوم هو ذات أيام الأربعاء والخميس.