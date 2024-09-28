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54 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

9/28/2024 2:51:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل سعر غرام الذهب عيار 21 محليا 54 دينارا، بحسب ما أفادت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات السبت.


ووصل سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، إلى 62 دينارا و48 دينارا على التوالي، وفق ما أوضحت النشرة الصادرة عن النقابة.


وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح صحفي إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 380 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 433 دينارا.


وأشار علان، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند 2658 دولارا للأونصة، متأثرا بالتطورات السياسية بالمنطقة.


ولفت إلى أن سعر الذهب اليوم هو ذات أيام الأربعاء والخميس.

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