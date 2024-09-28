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جامعة البترا وكلية دبلن الجامعية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي

9/28/2024 2:51:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع كلية دبلن الجامعية في إيرلندا بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسستين وتسهيل برامج التبادل الطلابي.
وقال نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي: "تعد مذكرة التفاهم مع كلية دبلن الجامعية خطوة مهمة نحو تعزيز رؤية الجامعة في توسيع نطاق التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة لطلابنا للاستفادة من التجارب الأكاديمية العالمية. هذا التعاون يأتي في إطار التزامنا بتقديم بيئة تعليمية متقدمة تستجيب للتحديات المستقبلية."
من جانبها، أكدت الدكتورة كنزا منصور، مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي أن هذه المذكرة تعكس التزام جامعة البترا بتعزيز التعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة على المستوى الدولي. وأن هذا التعاون سيفتح الباب أمام فرص واعدة لطلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
حضر توقيع الاتفاقية من جامعة البترا نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، ومدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا الدكتور علي المقوسي، ومدير مركز الإبداع والريادة الدكتور عبد الكريم البنا، ومن كلية دبلن الجامعية نائب الرئيس للتعاون الأستاذة الدكتورة إليني مانجينا.
تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل تبادل الطلاب بين الجامعتين، وهو ما سيمكن طلاب جامعة البترا من الالتحاق ببرامج دراسية في كلية دبلن الجامعية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية، مع إمكانية الحصول على خصومات على البرامج الدراسية بدوام كامل.
وبحثت جامعة البترا مع كلية دبلن سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الخاصة بمركز"CeADAR" للذكاء الاصطناعي في إيرلندا، إلى جانب تنسيق العمل لتطوير برامج مشتركة للماجستير ومشاريع تعاون مستقبلية.

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