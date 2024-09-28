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آليات جديدة يحتاجها الأردن لإعادة رسم خريطة الاستثمار

9/28/2024 2:51:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- دعا مستثمرون إلى الإسراع بتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكنة للاستثمار، باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشروعات التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات إستراتيجية.
وشددوا على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الشراكات ودعم الاستثمارات الريادية وتسهيل الإجراءات واعتماد آليات ترويج مبتكرة وتحديث التشريعات لتكون أكثر مرونة وشفافه.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): الأردن يحتاج اليوم إلى ابتكار آليات جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار، وتهدف لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والفرص، بما يمكن من إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة أن تكون المشروعات الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، ولاسيما في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال جلالته"، بما أن الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي والمنيع هو الاستثمار، الذي لا بد أن يكون الأساس لتمويل مشروعاتنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات، فعلى الحكومة تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار".
وأضاف جلالته، "كما أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعاون بشكل وثيق مع شركائنا وأشقائنا في إعداد المشروعات والفرص الاستثمارية وتنفيذها لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية".
طهبوب: لا نملك ترف الوقت لتعديل التشريعات
وقال عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة عمان والأردن، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية الإيرلندية، محمد طهبوب، إنه تم تعديل قانون البيئة الاستثمارية في الاردن حديثا، ما يسمح باستقبال الاستثمارات إلى المملكة.
وأضاف طهبوب" قد يكون هنالك بعض التشريعات تحتاج التعديل والتحديث، لكننا لا نملك ترف الوقت للانتظار لتعديلها قبل أن نبدأ العمل لاستقطاب الاستثمارات، حيث يجب أن يتم العمل بالتوازي والتناغم".
وأشار إلى ضرورة تعديل آليات الترويج للاستثمار، وطريقة استقطاب الاستثمارات، وضمان تنفيذها بسرعة وفعالية، مؤكداً ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً حقيقيا وفعالاً في هذه العملية، حيث لا يمكن تحقيق النجاح دون مشاركته.
وأوضح طهبوب أهمية تحويل المخاطر المحيطة في المنطقة إلى فرص استثمارية في الأردن، وتسويق المملكة كبيئة أعمال آمنة ومستمرة على مدى عقود، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
أبو طير: تطوير آليات جديدة لاستقطاب الاستثمار
وأكد المستثمر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين عبدالرحمن أبو طير، أنه لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يجب أن تتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعديل التشريعات.
وأشار أبو طير إلى أن قانون البيئة الاستثمارية لا يلبي الطموح ما يتطلب البحث وتطوير آليات جديدة لجذب الاستثمار، من خلال هذه الخطوات، لتحقيق اقتصاد حيوي يعتمد على الاستثمار كمصدر رئيسي للنمو والتنمية.
واقترح بعض الآليات التي يمكن العمل عليها منها؛ تحفيز المستثمرين من خلال تقديم الحوافز الضريبية و المالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يجب على الحكومة تسمع وتأخذ المشورة من القطاع الخاص بشأن التحديات التي تواجه المستثمرين.
ومن الآليات حسب أبو طير، الابتكار والتطوير حيث هنالك تقصير من قبل الحكومة والقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى طرح الحكومة لمشاريع عامة ويتم تنفيذها بطريقة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
المسلماني: الاعتماد على الذات وتسهيل الأعمال
بدوره، شدد النائب الأسبق والمستثمر في القطاع السياحي، أمجد المسلماني، على ضرورة الاعتماد على الذات وفقاً للتوجيهات الملكية لحكومة الدكتور جعفر حسان، من خلال توسيع رقعة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكثيف كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتقليل نسب البطالة، ولاسيما بين الشباب.
وقال، "إن المستثمرين المحليين يعانون اقتصادياً مما يتطلب مساعدتهم، وتذليل كل المعيقات التي تعطل أعمالهم"، مؤكدا أن المشاكل التي تعترض العملية الاستثمارية، لا تتعلق بالتشريعات، بل بوجود إرادة حقيقية، لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وفق آليات ترويج مختلفة.
وأضاف المسلماني أن المؤشرات الأولية لعمل الحكومة، تظهر وجود إرادة فعلية وجادة لاستقطاب الاستثمار، وتشجيع القائم منه، إذا ما عولجت كل المعيقات والتحديات، بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص.
الصمادي: إصلاحات تشريعية وآليات ترويج مبتكرة
بدوره، أكد نائب مدير عام مجموعة العملاق الصناعية، المهندس محمد الصمادي، أن تحقيق بيئة استثمارية مستقطبة، يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وآليات ترويج مبتكرة، مما يتطلب اتخاذ خطوات عملية وفعّالة لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بتعزيز الاستثمار بالمملكة، والتي شكلت أساسا لرؤية التحديث الاقتصادي التي تعد خريطة الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وقال المهندس الصمادي إن تحقيق بيئة استثمارية مستقطبة، يتطلب نهجًا متكاملاً يبدأ بتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لتكون أكثر مرونة وشفافية، وتضمن حماية حقوق المستثمرين وتقديم الحوافز اللازمة لهم.
وأضاف "إن تطبيق الإصلاحات التشريعية بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم بنحو كبير في استقطاب رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني."
ودعا إلى تطوير آليات ترويج الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستثمار والابتكار، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لإنشاء منصات إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين التعرف بسهولة وشفافية على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
واعتبر المهندس الصمادي أن إقامة شراكات إقليمية ودولية وتأسيس مكاتب متخصصة في الأسواق العالمية الكبرى للترويج للأردن كوجهة استثمارية متميزة، يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية.
وأشار إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، كونه الشريك الحقيقي للحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، و"يجب أن نعمل معًا على تقديم مبادرات تسهم في استقطاب الاستثمار من خلال تأسيس شراكات مع المستثمرين الأجانب وتقديم الدعم الفني والمالي لهم."
مراد: تسهيل الإجراءات والترويج للقطاعات الواعدة
من جانبه، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) علي مراد، إن كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد أن الاستثمار أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، كونه يجلب رأس مال من الداخل والخارج، مما يعزز التوظيف، ويقلل من نسب البطالة، ويحرك العجلة الاقتصادية بنحو عام.
وأضاف مراد، إن القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية، وأبرزها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، جيدة، لكن يجب تسهيل بعض الإجراءات بنحو أكثر، وتوفير حملات ترويجية للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، من أهمها السياحة والصناعة والتجارة والخدمات.
وأشار إلى ضرورة التركيز على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، في ظل وجود بعض المنجزات التي تتطلب الاستمرار فيها، بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
البغدادي: تطوير الأطر القانونية والاقتصادية والتكنولوجية
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، والصناعية، الدكتورة ريم البغدادي، إن تأكيد جلالة الملك على تهيئة البيئة الحاضنة للاستثمار يتطلب تطوير الأطر القانونية والاقتصادية والبنية التحتية والتكنولوجية، بما يسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم.
ودعت لمراجعة شاملة للأنظمة الضريبية، لجعلها مستقرة وتنافسية ومستقطبة للاستثمار، من خلال توفير الحوافز، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات لتسهيل بدء وتشغيل الأعمال.
وأكدت الدكتورة البغدادي ضرورة التركيز على القطاعات الإستراتيجية للأردن، وهي الطاقة المتجددة، والصناعة والسياحة والصحة، لامتلاكها إمكانات كبيرة للنمو، تحتاج لرؤوس أموال وخبرات القطاع الخاص لتحقيق أهدافها، وتتطلب مدعمات تقنية، لمجالات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، بما يزيد كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
حمو: تشجيع الشباب على
الاستثمار الريادي
وقال مؤسس شركة "طماطم" المتخصصة في الألعاب الإلكترونية على الهواتف المحمولة، حسام حمو، إن الاستثمار في القطاع الريادي أثبت فعاليته على مدار العقدين الماضيين، حيث إن قصص نجاح الشباب الاردني حاضرة وتثبت أنها كانت تسير بالاتجاه الصحيح.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الشباب على بناء شركات ريادية تكنولوجية، توظف الشباب وترفع من قدراتهم، ويجب على هذه الشركات أن توظف طاقاتها لخدمة الأسواق العالمية وليس السوق المحلية، نظراً لحجم السوق والطلب.
وأكد أن دور الحكومة يكمن في استقطاب رأس المال المغامر وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة عبر برامج تتيح اقتطاع مبالغ الاستثمار من ضريبة دخل الشركات الكبرى.
وأوضح أنه يمكن للشركات الكبرى تخصيص جزء من ضرائبها لصندوق استثماري محايد يدعم الشركات الناشئة، مشيراً إلى وجود نموذج ناجح لهذا النوع من البرامج في المملكة المتحدة.
وأكد حمو أهمية اطلاع الحكومة على البرامج المماثلة في الدول الأخرى وانفتاحها على تبني الأفكار الحديثة كمعيار رئيسي لتحقيق النجاح.
هنديلة: تنويع الاستثمارات وترويجها بطرق مبتكرة
بدورها، دعت الصناعية وسيدة الأعمال، لينا هنديلة، إلى تنويع الاستثمارات، والترويج لها بطرق مبتكرة بعيداً عن التقليدية، والتركيز على الاستثمارات المبنية على اتجاهات الأسواق العالمية المستقبلية.
وأوضحت هنديلة أن المنتجات تتطلب وضع ميزة تنافسية تناسب تطلعات المستهلك المستقبلية، بالإضافة لضرورة استغلال التطور التقني والذكاء الاصطناعي في الترويج للفرص الاستثمارية.
وأكدت ضرورة محاسبة كل من يعيق العملية الاستثمارية، بما يوفر بيئة أفضل لإقامة المشاريع، مشيرة إلى ضرورة مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مشاورات مشتركة تصب في مصلحة القطاع الاقتصادي.
وأشارت إلى ضرورة إيجاد بيئة تشريعية ثابتة ومستقرة، بالشراكة ما بين الوزارات المعنية، والبناء على نقاط القوة الموجودة، والقدرات غير المستغلة، مع التركيز على الإبداع وربط الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص معاً للوصول إلى مخرجات مميزة استثمارياً في الأسواق العالمية.
واقترحت التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في توسعة عملها، وليس فقط على الشركات الكبيرة، لافتة إلى ضرورة دراسة المنظومة الضريبية، لتكون محفزة. -(بترا - عائشة عناني ووعد ربابعة)

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