بحث تمويل مشاريع في رؤية التحديث خلال اجتماع لـالآسيوي للاستثمار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- شاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2024، والذي عقد في مدينة سمرقند في أوزبكستان برعاية الرئيس الأوزبكي خلال الفترة من 25 - 26 أيلول الحالي، تحت عنوان "بناء بنية تحتية قادرة على الصمود للجميع". ومثل أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، محافظ الأردن المناوب في البنك، الأردن في هذا الاجتماع الذي يعد الحدث الرئيسي للدول الأعضاء لبحث القضايا المالية والمؤسسية للبنك ومناقشة التوجهات الإستراتيجية المستقبلية، والذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية. وبحسب بيان صحفي نشرته الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أكد ممثل الأردن خلال الاجتماع أهمية توفير التمويل الميسر لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات المياه والطاقة والنقل، وأهمية تنويع أدوات التمويل للمشروعات الاستثمارية وتخفيف كلفتها على القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في العملية التنموية، إضافة إلى ضرورة توفير المساعدات الفنية والخبرات في تصميم وتطوير المشروعات الرأسمالية، وقيام المؤسسات التمويلية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص؛ بما يحفّزه على زيادة استثماراته ويمكّنه من الحصول على التمويل الميسّر.
MENAFN28092024000072011014ID1108725567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.