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بحث تمويل مشاريع في رؤية التحديث خلال اجتماع لـالآسيوي للاستثمار

9/28/2024 2:51:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- شاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2024، والذي عقد في مدينة سمرقند في أوزبكستان برعاية الرئيس الأوزبكي خلال الفترة من 25 - 26 أيلول الحالي، تحت عنوان "بناء بنية تحتية قادرة على الصمود للجميع". ومثل أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، محافظ الأردن المناوب في البنك، الأردن في هذا الاجتماع الذي يعد الحدث الرئيسي للدول الأعضاء لبحث القضايا المالية والمؤسسية للبنك ومناقشة التوجهات الإستراتيجية المستقبلية، والذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية. وبحسب بيان صحفي نشرته الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أكد ممثل الأردن خلال الاجتماع أهمية توفير التمويل الميسر لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات المياه والطاقة والنقل، وأهمية تنويع أدوات التمويل للمشروعات الاستثمارية وتخفيف كلفتها على القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في العملية التنموية، إضافة إلى ضرورة توفير المساعدات الفنية والخبرات في تصميم وتطوير المشروعات الرأسمالية، وقيام المؤسسات التمويلية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص؛ بما يحفّزه على زيادة استثماراته ويمكّنه من الحصول على التمويل الميسّر.

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