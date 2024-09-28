الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل مع نيوكاسل

MENAFN - Alghad Newspaper)وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوسكو غفارديول في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول وأستون فيلا، وثلاث نقاط أمام أرسنال.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من، مساء السبت، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون، الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق أيضا.

في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.



وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز مقابل الفوز في أربع مباريات، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.