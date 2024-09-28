الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل مع نيوكاسل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصبح فريق مانشستر سيتي مهدداً بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه نيوكاسل 1-1 في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، بالجولة السادسة من المسابقة.
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوسكو غفارديول في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف التعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليفربول وأستون فيلا، وثلاث نقاط أمام أرسنال.
ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من، مساء السبت، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون، الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق أيضا.
في المقابل، رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.
وبات هذا التعادل هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز مقابل الفوز في أربع مباريات، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.
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